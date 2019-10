Los líderes de Europa se despiden de Mario Draghi

La presidenta entrante del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, acompañada de los líderes de las tres mayores economías de la zona euro, la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Italia, Sergio Mattarella, han rendido un último homenaje a Mario Draghi por su labor de estos últimos ocho años al frente del instituto emisor y al que han coincidido en señalar como salvador del euro.

Lagarde, quien asumirá la presidencia del BCE de forma oficial el próximo mes de noviembre, pero ha escenificado este lunes junto al banquero italiano el traspaso de poderes, se ha desmarcado de los líderes políticos y en un emotivo discurso ha anunciado su compromiso "de no repetir las tres famosas palabras" de Mario Draghi, en referencia a la fórmula whatever it takes con la que el italiano garantizó la pervivencia del euro y será recordado en el futuro.

En su discurso, la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha incidido en el impacto de las políticas del BCE en el bienestar de los ciudadanos, destacando que durante el mandato de Mario Draghi se han creado once millones de puestos de trabajo en la eurozona.

"El euro no te pertenece a ti, ni pertenece al BCE. Pertenece a la gente", ha apuntado la que se convertirá en la primera mujer al frente del banco central de la zona euro en su primera intervención pública en la sede de la entidad en Fráncfort, que ha cerrado con una estrofa del Himno de Leonard Cohen dedicada a Mario Draghi.

La canciller germana, Angela Merkel, ha dado su bienvenida a Lagarde a la presidencia del BCE, y ha destacado la contribución de Draghi "a la estabilización" de la eurozona, añadiendo que durante el mandato del italiano el BCE ha garantizado la independencia del banco central y ha prestado un servicio "sobresaliente" a la eurozona.

Por su parte, el presidente italiano, Sergio Mattarella, ha señalado que bajo la presidencia de Draghi se ha conseguido que el grado de aceptación del euro entre los ciudadanos de la región "haya regresado a sus niveles más altos" y ha instado a completar el proyecto europeo, ya que la competencia de otras grandes económicas del mundo plantea "un desafío existencial" a la zona euro.

Asimismo, Emmanuel Macron no ha escatimado elogios para Draghi, del que ha destacado su "inmenso legado" y la defensa de las instituciones europeas, que se ha comprometido a defender.

De este modo, el presidente francés ha afirmado que Mario Draghi ha encarnado en su labor las tres características de un servidor publico: conocimiento, valor y humildad. No obstante, Macron ha añadido una cuarta característica para definir al banquero italiano, señalando su humanidad, "algo que el frío mundo de las finanzas quizá sea menos perceptible, pero el humanismo es más importante y va mas allá de las cifras".

"Los gobiernos podemos solo dar la bienvenida al coraje del líder que se enfrentó a los dogmas con su famosa frase (whatever it takes) y ser los guardianes de tu legado", ha declarado Macron. "Estamos aquí para prometerte que habrá otros muchos que seguirán tu compromiso (...) Te lo debemos a ti y a los europeos", ha añadido.