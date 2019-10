Pedro Sánchez da plantón a la Empresa Familiar tras el rapapolvo del año pasado

Sorpresa en el Instituto de la Empresa Familiar por el plantón que les ha dado Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones se había comprometido a clausurar el acto del Congreso que celebran los empresarios cada año, pero a última hora ha declinado la invitación. "Hay una modificación en la agenda de la clausura del martes, a la que finalmente asistirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en lugar del presidente del Gobierno", avisaron ayer domingo por la noche desde el Instituto. Fuentes de la organización aseguran a Libre Mercado que el Gobierno "alegó cuestiones de agenda" para justificar la ausencia de Sánchez.

El Congreso ha comenzado precisamente a primera hora de este lunes, por lo que la cancelación ha sido de última hora. El que sí ha acudido a su inauguración, como marcaba la agenda, ha sido el rey Felipe VI. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras también participarán en la inauguración, por lo que Sánchez deja en manos de sus dos pesos pesados económicos el encuentro con los empresarios: Caliviño y Montero.

El tirón de orejas del año pasado

El pasado año, la Empresa Familiar celebró el mismo Congreso en Valencia y Pedro Sánchez no faltó a la cita. Eso sí, en sus discursos los empresarios no dudaron en darle un tirón de orejas al presidente, por lo que quizá Sánchez no quiera volver a pasar por este mal trago. Y más teniendo en cuenta la deriva económica en la que está sumida España este año.

"Nuestra economía se encuentra hoy en peor estado que el que tenía en 2008, por ejemplo, a nivel de endeudamiento público o desempleo, para afrontar una futura recesión. Ese posible cambio de ciclo que llegará antes o después no puede pillar a España sin los deberes hechos. No podemos permitirnos que se sigan adoptando medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad", advertía entonces el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco J. Riberas. "La percepción de los empresarios familiares en este congreso sobre el crecimiento a corto y medio plazo de la economía española ha empeorado sustancialmente y ya el 41% de todos nosotros no vemos creación de empleo para los próximos años", añadía.

Asistirá Pablo Casado

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, o Juan Manuel González Serna, presidente de Cerealto Siro Foods, serán algunos de los empresarios que intervengan en las jornadas de estos dos días. La sesión del martes contará con la participación del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El tema de este año es "la reforma del modelo educativo, para adaptarlo a la realidad y a las necesidades de las personas y las empresas".

"La empresa familiar está basada en el largo plazo, y en ese horizonte, la educación y el aprendizaje son fundamentales. Estamos empeñados en abrir un debate constructivo, que contribuya a ese cambio que adapte nuestro sistema educativo a la realidad. Esa puede ser una parte fundamental del legado que dejemos a las nuevas generaciones. Ha de ser un debate sin planteamientos ideológicos y en el que se impliquen activamente las empresas, los agentes sociales, el Gobierno y las Administraciones, los partidos políticos, los expertos y la sociedad en su conjunto", aseguran los empresarios en un documento firmado.

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar ha señalado otras dos circunstancias especiales en el ámbito domestico este año: la falta de Gobierno y la situación en Cataluña. En este último punto, Riberas expresó la solidaridad del mundo de la empresa familiar "con los ciudadanos y empresas que intentan continuar en Cataluña con su trabajo cotidiano a pesar de la violencia y las protestas de los últimos días. Es preciso recuperar la normalidad lo antes posible, ya que es muy peligroso proyectar esta imagen ante clientes e inversores internacionales por más tiempo", ha sentenciado. También ha declarado que "hay que tomar decisiones muy importantes y para eso es imprescindible un Gobierno estable".