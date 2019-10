Qué hacer si no se puede pagar una multa de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) recaudó en 2018 un total de 4,18 millones de euros en multas, según los datos publicados. A este respecto, el Real Automóvil Club de España (RACE) y la organización de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), destacan que "la mayoría de multas se producen por exceso de velocidad y el aumento de radares en las carreteras".

En España, una multa sigue siendo un gasto inesperado para las familias de clase media que, a veces, no pueden afrontar. Desde que se notifica la sanción de tráfico, el conductor tiene 20 días para abonarla voluntariamente y beneficiarse del descuento del 50% si no ha presentado alegaciones. Pero, ¿qué ocurre si el conductor sancionado no cuenta con el dinero disponible en ese momento?

De no hacerlo, una vez pasado el plazo permitido se dictará una providencia para el embargo de sus cuentas bancarias u otros bienes hasta que se realice el abono del importe en la Agencia Tributaria. Para evitar el embargo de dichos bienes, han aumentado el número de bancos y empresas que ponen a disposición créditos y préstamos personales para hacer frente a la cuantía (más información aquí).

Las nuevas tecnologías están facilitando que los usuarios puedan disponer con mayor apremio de la cantidad solicitada. Para ello, primeramente, se debe elegir una entidad de minicréditos que ofrezca cantidades que se ciñan a la cifra que se desea solicitar.

Una vez realizado este paso, se procederá a rellenar los datos necesarios en la página web de la financiera con la cantidad de dinero que se necesita, y los días de los que queremos disponer para iniciar la devolución del crédito. El usuario, tras haberse identificado con su DNI, pasará obtener lo más rápido posible una respuesta por parte de la empresa de minicréditos.

Normalmente, y gracias al rápido funcionamiento de las aplicaciones, las compañías suelen tardar pocos minutos en hacer efectiva la resolución para el conductor multado, resolviéndose la disposición del dinero en pocos días y antes del fin de la fecha del abono de la sanción de tráfico.