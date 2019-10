La banca se apunta a las flagship: así son sus megasucursales con horario de tarde

La revolución de las sucursales bancarias es un hecho y las últimas entidades en confirmarlo han sido CaixaBank y Bankia. CaixaBank ha abierto en Valencia su primera oficina denominada all in one, que consiste en mejorar la calidad del servicio al cliente, ampliando el horario de apertura y ampliando el abanico de posibilidades. La nueva sucursal, situada en la Plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia, tiene 2.200 metros cuadrados y, según la firma, es la "flagship más grande de Europa".

En la sucursal se atenderán tanto a particulares, como autónomos, empresarios de pymes y grandes empresas. Para ello, la oficina cuenta con 85 empleados y abrirá de 8:30 a 18:30 de lunes a jueves y de 8:30 a 14:30 los viernes. Una innovación en la banca retail, teniendo en cuenta que la mayoría de sucursales están cerradas por las tardes.

Aunque no deja de ser una sucursal mucho más grande, CaixaBank ha diseñado este espacio alejándose de las tradicionales oficinas bancarias. Es un espacio más diáfano, en el que se puede esperar en mesas e incluso estar utilizando el ordenador mientras el cliente espera ser atendido por un trabajador de la entidad.

De la misma forma, Bankia ha abierto su primera oficina flagship en la milla de oro de Madrid, según ha informa El Economista. En concreto, el local está situado en la calle Serrano, bajo la denominación de Plaza 53.

El local tiene 600 metros cuadrados y siete empleados. También, dispone de áreas con privacidad y confidencialidad para clientes, zona de autoservicio y un gran punto de descanso. El horario será ininterrumpido, de las 9:00 horas a las 18:30 horas.

Una revolución

Los bancos están buscando encontrar una fórmula ganadora para reinventar sus sucursales aprovechando el espacio. Es el caso del Santander Work Café en Madrid. Es el primer espacio de coworking creado por la entidad bancaria en España y prevé seguir abriendo más. En este espacio, los clientes pueden ir y trabajar desde las oficinas, tomar café y hacer consultas sobre su cuenta bancaria a los trabajadores.

"Cambian las reglas en el mundo de la banca: un anfitrión te recibe y te acompaña para que te sientas como en casa y te ayuda en lo que necesites. ¿Reservar una sala? ¿Un espacio para trabajar? ¿Ser atendido por un gestor? Mientras esperas a ser atendido, te invita a un café. Luego, tú eliges dónde quieres tener la entrevista comercial: en la zona de café, en el coworking o en una sala privada. Se eliminan la caja y las colas, y si necesitas realizar alguna transacción puedes hacerlo en la zona fácil mediante los cajeros automáticos de última generación", cuentan desde el banco.

Además de Santander, CaixaBank también ha buscado una reinvención en Málaga. Allí tiene su primera tienda física en la que vende móviles, aparatos electrónicos y todo tipo de electrodomésticos. Una iniciativa para atraer a sus clientes y ganar nuevos. La diferencia con una tienda normal es que aquí los clientes pueden financiar la compra a plazos con un interés del 0% TAE.

Búsqueda de flagship

El concepto flagship store fue importado de Estados Unidos, donde también se denomina a estas tiendas concept store o, simplemente, flagship. Sin embargo, este término no fue inventado por el mundo del retail sino que ha sido cogido prestado del vocabulario naval. Flagship significa "buque insignia" o "nave capitana".

Se trata de crear tiendas o sucursales que sean la referencia por excelencia. Por ejemplo, en el caso del sector textil de retail, Primark España podría considerar a su centro de la Gran Vía madrileña como su flagship. Apple es quizá el que dio el primer paso y el que tiene la tienda más reconocible en el corazón de Nueva York. Ahora, los bancos están en la búsqueda de crear sus propias flagship, en las que dar un valor añadido al propio que tiene una sucursal.