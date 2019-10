Últimos días para matricularte en el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo No te pierdas la oportunidad de aprender inversión con value investors como Alejandro Muñoz y Javier Ruiz.

Se trata de un programa que se puede seguir de manera presencial en las aulas de OMMA y en directo online desde cualquier parte del mundo. Esta semana comienza la 16ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau, OMMA. Nos encontramos ante un máster único y diferencial por la calidad de sus conferenciantes y profesores en el área de las finanzas y la inversión: Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (azValor), Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Horos Asset Management), José Luis Benito (True Value), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Pablo Martínez Bernal (Amiral Gestion), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (BBVA), Fernando Lafuente (Alantra Equities), Carlos J. Treviño (Grupo Santander), Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management), Luis Torras (Panda Agriculture & Water Fund), Francisco Parga (DBF Finance), Alfonso Guerra (Grupo Santander), Iván Martín (Magallanes Value Investors) y Juan Huerta de Soto (Cobas Asset Management), entre otros. Además, el programa cuenta con expertos en coyuntura económica y teoría del ciclo como los doctores en Economía Juan Ramón Rallo y David Sanz. Ningún programa reúne un plantel de profesores, conferenciantes y expertos economistas como el de este Máster. Y ninguna formación ofrece el nivel de integración del value investing con la teoría del ciclo económico, una circunstancia que, una vez asimilada adecuadamente, le ofrece al inversor value la posibilidad de maximizar sus rentabilidades. Se trata de un programa, en palabras del propio Francisco García Paramés, "que enseña a entender cómo funciona realmente la economía y a invertir de una manera correcta". Los antiguos alumnos dan fe de la enorme proyección que proporcionan estos estudios. Jesús Torres, analista financiero en la empresa GFT, asegura que el Máster "me ha conferido una ventaja competitiva en el ámbito profesional de la que no todos los profesionales en el mercado disponen. Las técnicas de valoración son muy completas y exhaustivas. El análisis contable se realiza siempre con un objetivo de valoración del precio objetivo de la compañía. A eso se suma el análisis de valoración cualitativa, que también hay que tener en cuenta". Añade que el conocimiento del ciclo "evita errores de inversión, que, de otra forma, pueden resultar muy costosos, con caídas de hasta el 80 y 90% en algunos valores. En este sentido, las aproximaciones de la Escuela Austriaca y la teoría de la liquidez en el ámbito empresarial y bancario que ofrece este Máster son fundamentales para todo inversor de éxito. Aprendemos sobre la formación de los precios, el carácter subjetivo de las valoraciones individuales, el empleo, los tipos de interés, el endeudamiento y el proceso competitivo". Por otra parte, este posgrado, además de las clases presenciales en la sede de OMMA, ofrece la gran ventaja de poder ser seguido en directo desde cualquier parte del mundo. Nuestra plataforma online permite a los alumnos conectarse a las clases en tiempo real e interactuar en directo con el profesor y los compañeros. Se trata de una metodología que posibilita, por otra parte, reunir a los profesores más expertos y especializados del mundo en un mismo programa. Para más información, puede visitar la web www.ommayau.com, escribir a admisiones@ommayau.com o llamar, de 13:30 a 21:30h, al 91 172 23 94. Compartir

