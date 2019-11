El interés compuesto es uno de los grandes desconocidos para el gran público en el mundo de la inversión. Técnicamente hablando no es otra cosa que un interés que se genera sobre otros intereses. En palabras del experto Socio Fundador, Presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors, Iván Martín, "lo bueno del interés compuesto es que parece magia, es magia, pero lo mejor es que no tiene truco".

Iván Martín visitó recientemente los estudios de esRadio en el programa de cultura financiera en colaboración con Value School, Tu Dinero Nunca Duerme para analizar, explicar y profundizar en uno de los conceptos de inversión más destacados y que ha ayudado a grandes inversores a construir sus milmillonarias fortunas, el interés compuesto.

Según explicó el experto, "cuando inviertes en productos cuya rentabilidad no es conocida, aspiras a la posibilidad de tener una rentabilidad ilimitada" y esto es lo que te dá invertir "en los activos reales en la bolsa". Sin embargo, "cuando la rentabilidad es conocida ex ante, eliminas la posibilidad del interés compuesto. Esto pasa en la renta fija", advertía Iván Martín.

Para calcular el potencial del interés compuesto, o para verlo más gráficamente, Iván Martín explicó la regla del 72, "aunque en Magallanes hablamos directamente de la regla del 7", que consiste en que una inversión que logra el 7% anualizado de rentabilidad, en 10 años dobla. Y una inversión que obtiene un 10% anualizado de rentabilidad, en 7 años, dobla.

El interés compuesto es tan poderoso que, según los cálculos que tiene hecho Magallanes, si a un recién nacido se le abre un fondo de inversión que replique la bolsa y que obtenga un 7% de interés en el que se invierten 100 euros al mes, a los 65 años sería millonario, tendría 1,6 millones de euros. "No es magia, es realidad, es interés sobre interés", repite Iván Martín.

En cualquier caso, también recuerda que el interés compuesto también tiene enemigos y "el principal enemigo del interés compuesto es el inversor", porque en ocasiones, esa inversión que tenemos en renta variable incurre en pérdidas y en pérdidas abultadas y ante el miedo, retiramos la inversión para evitar perderlo todo. En ese momento es cuando se materializan las pérdidas y se renuncia a la magia del interés compuesto. "Si se quiere aspirar a ser millonario, el interés compuesto es poderoso, pero con tiempo y disciplina, el interés compuesto te lo puede dar, te puede convertir en millonario".

(i-d) Iván Martín, Luis Alberto Iglesias, Luis F. Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano | LD

Montante, horizonte temporal y rentabilidad, estos son los tres factores que componen el interés compuesto, explicaba Iván Martín.

Como cada semana ya en Tu Dinero Nunca Duerme, Vicente Varó nos trajo el consultorio de Finect con preguntas interesantes, como la que hizo un oyente de 25 años que preguntaba "por dónde tengo que empezar a mover mis ahorros". Iván Martín lo tuvo claro: "el tiempo es oro, el tiempo es dinero" por lo que recomendó empezar cuanto antes. "Que vea que parte del dinero que tiene ahorrado no va a necesitar en los próximos años" y que invierta en renta variable a largo plazo y que lo haga de "la manera más autónoma posible", para evitar distracciones, de forma periódica. Pero insistió "en que, cuanto antes, mejor".

Posteriormente llegaron las recomendaciones Value School con Luis Alberto Iglesias.