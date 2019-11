Del IRPF a los alquileres: las propuestas económicas de PP, Cs y Vox, a exámen

Menos de seis meses después de las pasadas elecciones del pasado 28 de abril, los partidos del centro derecha, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han tenido que reeditar sus programas electorales para los próximos comicios del 10 de noviembre.

En el apartado referente a la economía, los de Pablo Casado y los de Santiago Abascal coinciden en algunas de sus medidas para España como suprimir de forma definitiva los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, pero también tienen diferencias en otras medidas como las relativas al IRPF. Albert Rivera también se compromete con los españoles a eliminar Sucesiones y Donaciones, a acabar con la plusvalía municipal cuando no haya incremento del valor del inmueble y a bajar de nuevo el IRPF

Estas son las medidas que afectan al bolsillo de los españoles, a examen. Aquí pueden ver y comparar lo que los tres partidos proponen: desde el IRPF hasta las propuestas relativas al alquiler.

IRPF

PP: Los populares proponen aprobar "una rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contribuyentes. El tipo máximo se situará por debajo del 40%".

Vox: Proponen reducir los tramos de IPRF a sólo dos: hasta los 60.000€ y más de 60.000€, además de rebajar progresivamente los tipos marginales de los tramos al 22% y al 30%, respectivamente.

Cs: Los de Albert Rivera propone bajar el IRPF, aunque sin especificar. Plantean además un tipo marginal máximo del 44% para "que los impuestos nunca sean confiscatorios".

Sucesiones y Donaciones

PP: La supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una de las banderas de Pablo Casado en esta campaña electoral para el 10 de noviembre.

Vox: Los de Abascal coinciden en que hay que derogar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana porque ataca los patrimonios familiares.

Cs: El compromiso del partido naranja es nítido: "Suprimiremos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España. Bonificaremos al 100% este impuesto en las herencias y donaciones entre parientes directos y lo reduciremos en las transmisiones entre parientes más lejanos".

Patrimonio

PP: En el programa de los populares se puede leer: "Suprimiremos el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges".

Vox: También piden derogar definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio.

Cs: El partido naranja no dice nada de Patrimonio. Sí, en línea con el PP, de garantizar que no se pague la plusvalía municipal "en las transmisiones donde no se produzca un incremento del valor del inmueble" así como su devolución cuando, reza el programa, se haya "pagado de forma improcedente". También se compromete a "eliminar el impuesto en las herencias y donaciones entre parientes directos, igual que proponemos para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones".

Sociedades

PP: Los de Pablo Casado anuncian una "rebaja del Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por debajo del 20%".

Vox: Proponen una rebaja del tipo general al 22% que, dependiendo de la capacidad presupuestaria de España y de su equilibrio fiscal, se podrá ir reduciendo hasta el 12,5%. También apuestan por crear un tipo beneficiado del 12,5% para la repatriación de beneficios generados por empresas españolas en el exterior y para la repatriación de unidades de producción implantada por empresas españolas en el extranjero.

Cs: Con un redactado un tanto alambicado, propone una rebaja del 15% en el Impuesto de Sociedades a las pymes "que reinviertan sus beneficios para estimular su crecimiento y que puedan hacer frente a la próxima desaceleración". También se habla de hacer más "justo" este gravamen con dos objetivos: que las pequeñas y medianas empresas no paguen "tipos efectivos" superiores a las de las grandes y para, al mismo tiempo, "aproximar la recaudación a la media de la zona euro". El equipo económico que lideran Luis Garicano y Marcos de Quinto aboga por armonizar a nivel de la Unión Europa (UE) es impuesto pata, dicen, "evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado del Bienestar del resto".

AJD

PP: Los populares proponen eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados "para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual".

Vox : En el programa de Vox, no aparecen referencias a este impuesto.

Cs: Tampoco en el de Ciudadanos.

Pensiones

PP: Los de Casado tienen claro que "las pensiones deben mantener su poder adquisitivo". Y, por ello, en su programa recogen que "la revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad". También prometen una "mejora" en la "transparencia del sistema de pensiones" con el fin de que los cotizantes sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar. Ente sus medidas más concretas, está también la reducción de la "brecha por la maternidad en pensiones ampliando el Complemento de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo disfrutaban, reconociendo así la aportación demográfica de las trabajadoras a la sociedad y ampliando el complemento en la pensión de jubilación a las mujeres trabajadoras con un hijo situándolo en un 2%" o aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

Vox: En materia de pensiones desde Vox proponen reducir las cotizaciones sociales de trabajadores, empresarios y autónomos y simplificar el número de contratos laborales para favorecer aumentar el ingreso por cotizaciones. En cuanto a la cuantía, el partido apuesta por tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión, implantar un sistema mixto de capitalización de carácter voluntario, dar libertad para elegir la de edad de jubilación una vez alcanzada la mínima exigible, que la pensión se pueda compatibilizar con otras actividades laborales y ampliar los beneficios fiscales de los fondos de pensiones a otro tipo de activos que materialicen el ahorro privado para la jubilación.

Cs: El partido naranja, que establece como premisa preservar el consenso del Pacto de Toledo, aboga por "flexibilizar" el acceso a la jubilación teniendo en cuenta las cantidades cotizadas, además de simplemente el tiempo cotizado. Insisten, como en programas anteriores, en hacer compatible actividades remuneradas con el cobro del 100% de la pensión y que los actuales cotizantes puedan acceder a simulaciones para saber qué pensión percibirían en el futuro. También prohibirían la "jubilación forzosa" tanto en el sector privado como en la administración.

'Okupación'

PP: Ya lo anunció en la pasada campaña y es otra de las medidas más de Casado de cara al 10 de noviembre: reforzar el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y se modificará el Código Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación . Además, proponen agilizar los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas y se considerará nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intente inscribirse ocupe ilegalmente la vivienda. Reformaremos los procesos civiles para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer sus derechos con la misma agilidad que las personas físicas.

Vox: Pretenden aprobar leyes antiokupacion y anti usura para que se pueda hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, ampliando el concepto de legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales.

Cs: La lucha contra la okupación vuelve a ser una de las banderas de Rivera. El candidato naranja promete que, de aplicarse su ley para esta problemática, los propietarios afectados recuperarían su vivienda en 48 horas. Facilitar que las comunidades de vecinos puedan llevar a cabo desalojos y endurecer las penas para los okupas son otras de sus propuestas.

Alquiler

PP: Son numerosas las medidas de lo populares para el alquiler. Entre ellas, fomentar el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes. Además de incrementar "la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos" e impulsar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible destinando suelo público para 100.000 nuevas viviendas, favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada, que mantengan la propiedad pública del suelo y garanticen una mejor eficiencia de los recursos públicos. Las viviendas irán destinadas prioritariamente a familias con hijos.

Vox: Proponen la rebaja del coste de urbanización liberalizando el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo, dice el programa, es especialmente rígido y su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio.

Cs: Ciudadanos apuesta por "dinamizar" el mercado del aquiler pero "con medidas sensatas alejadas de modelos fracasados como los controles de precios que proponen PSOE y Podemos". Cuatro en concreto:

Crearemos un Registro de Arrendamientos Urbanos

Mejoraremos los incentivos fiscales para los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido.

Facilitaremos la rehabilitación y puesta en alquiler de las viviendas vacías.

Facilitaremos la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos con un Sistema Arbitral de Arrendamientos Urbanos sencillo, rápido y gratuito.

Igualmente, Rivera se compromete a facilitar los contratos de alquiler con opción a compra y a incrementar el parque de viviendas sociales, mediante el desarrollo de las "viviendas dotacionales públicas" que ofrecerían un servicio de alquiler temporal a las personas con dificultad para acceder a una vivienda. Ante el exponencial incremento de los precios que afrontan los inquilinos, en particular en las grandes ciudades, Ciudadanos se compromete a garantizar "la renta en caso de impago por el inquilino a los propietarios que alquilen por debajo del precio de mercado para que les compense bajar los precios". Algo que se haría mediante "la puesta en mercado de viviendas a precios asequibles con bonificaciones en el IRPF a los particulares cuyas viviendas se ajusten a las condiciones y precios fijados por debajo de mercado".