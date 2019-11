CaixaBank abre "all in one" Barcelona, el mayor espacio de experiencias financieras de Europa

En "all in one", la experiencia de la visita comienza mucho antes de llegar. A través de CaixaBankNow, el cliente dispone en su móvil de un sistema de avisos y notificaciones que le recuerdan su cita y le invitan a confirmarla o, si lo necesita, cambiarla.

La nueva "flagship" de CaixaBank reúne a un equipo de 80 gestores, especializados en banca de particulares, Banca Premier, Banca Privada, "business" y empresas, y dará servicio a 22.000 clientes de la entidad.

Experiencia tecnológica

La tecnología tiene una marcada presencia en todos los ámbitos del espacio, con pantallas envolventes, cajeros con reconocimiento facial o auto "check-in" de clientes con NFC, entre otros servicios.

Quienes lleguen a "all in one" con cita previa no tendrán necesidad de guardar turno para que avisen a su gestor: el cliente podrá notificar con su móvil que ha llegado y la persona que le espera saldrá a su encuentro. Para ello, CaixaBank ha diseñado un sistema de auto check-in con NFC: basta que el cliente aproxime su móvil a un dispositivo ubicado en la entrada de "all in one" para que el sistema lo identifique y el gestor asignado pueda acudir a recibirle.

Más allá de lo financiero: cafetería "Natural" y CaixaBank Talks

Dispondrá de una programación mensual de charlas, ponencias, mesas redondas y eventos acerca de todo tipo de temas de interés, abiertos a la participación de cualquier persona interesada, sea o no cliente de CaixaBank. La iniciativa, denominada CaixaBank Talks, se desarrollará fundamentalmente en el espacio ágora, un auditorio con capacidad para un centenar de espectadores y dotado de las últimas tecnologías audiovisuales, dado que los diferentes actos podrán seguirse de forma online a través de streaming.

Los hermanos Torres, chefs con dos estrellas Michelín en su currículum, estrenan en "all in one" su nuevo concepto de cafetería "Natural".La cafetería "Natural" abrirá de 8:30 a 22:00h de lunes a sábado y los domingos de 9:00h a 15:00h. En cuanto a la oficina bancaria, abrirá al público, de lunes a jueves, en horario ininterrumpido de mañana y tarde (de 8.30 a 18.30 horas) y, los viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

Un referente en la innovación en oficinas bancarias

CaixaBank ha innovado en el canal oficina de forma constante a lo largo de su historia. En 2013, la entidad fue la primera del sector que apostó por un nuevo modelo de sucursal al crear las oficinas "Store", con importantes cambios respecto a las sucursales tradicionales tanto en el diseño, con espacios abiertos y eliminación de barreras entre gestores y clientes, como en el horario de atención al público (ininterrumpido de mañana y tarde) y en el modelo de atención (con gestores especializados en los diferentes segmentos de banca de particulares). Actualmente, este concepto cuenta ya con más de 400 oficinas en toda España.