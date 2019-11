La cobardía de Pablo Iglesias: no se atreve a mencionar a Amancio Ortega en Galicia

Pablo Iglesas y su partido se han convertido en los grandes enemigos de Amancio Ortega. Cuando se conoce una donación, cuando Inditex anuncia beneficios, cuando reparte dividendo… cualquier momento es bueno para cargar contra el empresario gallego y su imperio textil. Fue en una entrevista en El Hormiguero de hace unos días la última vez que el líder de la formación morada aprovechó para atacar a Amancio Ortega.

Pablo Iglesias llegó a referirse al dueño de Zara como un "señorito" que da "limosnas", en referencia a las ayudas que otorga desde su fundación, y que ya se cuentan por 1.000 millones de euros. Iglesias se ha mostrado en contra de que el Estado acepte el altruismo de Ortega y le ha instado en reiteradas ocasiones a pagar "los impuestos que le corresponden". Como si no lo hiciera.

Pero eso es lo dijo en la televisión, porque en Galicia no se atrevió. Iglesias no tuvo la valentía suficiente para criticar al dueño de Zara en su tierra natal en el único mitín que daba en Galicia después de la entrevista en El Hormiguero. A la cara de los 1.500 gallegos que le escuchaban al grito de "¡presidente, presidente!", prefirió no mencionar a Ortega, aunque sí optó por meterse con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, o con el presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, tal y como recoge La Voz de Galicia. "Ni ellos ni los del Ibex 35 nos dirán qué es lo que tenemos que hacer", bramó.

Amancio Ortega es el empresario más admirado de Galicia y ni siquiera la izquierda gallega osa meterse con él abiertamente porque Inditex supone el motor económico de la región. Además, el apego de Amancio Ortega por Galicia es tal, que esta autonomía es la principal beneficiada por sus obras sociales. Hasta sus propios votantes podrían haberse echado encima Iglesias si se hubiera decidido a arremeter contra él. Y el líder de Podemos no está dispuesto a perder ni un sólo voto.

Llama la atención que, aunque hasta ahora en el PSOE habían evitado salir a defender al fundador de Inditex, Pedro Sánchez aprovechó el debate a cinco del pasado lunes para sacar la cara, de manera bastante oportunista, por el empresario gallego. "He escuchado al señor Iglesias criticar a Amancio Ortega por hacer donaciones contra el cáncer infantil ¿Dónde está el problema?", se preguntó el socialista. Sánchez añadió que "discrepo de la forma que tiene usted de comprender el empresariado".