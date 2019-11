El hombre que ayudó a Buffett convertirse en el mejor inversor del mundo

El responsable de relación con inversores de Amiral Gestion, Pablo Martínez Bernal, nos visitó la pasada semana en esRadio para repasar en Tu Dinero Nunca Duerme la figura de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett que, para muchos, es el verdadero oráculo de Omaha.

Quizá una de los aspectos de la personalidad de Munger que más le caracterizan es su perfil multidisciplinar. Estudió numerosas áreas de conocimiento, derecho, arquitectura, meteorología, física… Y se hizo experto en todos ellos. Además, desarrolló distintos "modelos mentales" que logró adaptar a las distintas situaciones en las que le ponía la vida y que le han servido y mucho para el análisis de compañías de cara a las inversiones.

Al mismo tiempo, contaba Pablo Martínez Bernal, Munger se ha caracterizado siempre por ser un hombre discreto que disfruta de ejercer sus responsabilidades siempre en un segundo plano.

Su relación con Warren Buffett fue la clave de su éxito. Buffett, en su estrategia de inversión, tradicionalmente no prestaba demasiada atención a los aspectos cualitativos de las empresas en las que invertía. Se fijaba en que fueran muy baratas y que todavía tuvieran rendimiento que dar. Esas compañías que se les conocía como "colillas" a las que todavía se le pueden sacar un par de caladas. Pero fue Munger quien le convenció de que si no le prestaba atención a esos aspectos cualitativos en las empresas su estilo de inversión no perduraría en el tiempo.

La primera inversión de Berkshire Hathaway (empresa de Buffett) en la que intervino Munger fue See's Candies, su mejor inversión hasta la fecha. Adquirió la compañía por 25 millones de dólares, un precio que para otros inversores en valor era cara. La compañía ha dado 1.650 millones de dólares de beneficio, con una rentabilidad anualizada del 32%.

Munger, que es especialista en diferentes áreas del conocimiento, presume, según comentaba Pablo Martínez Bernal, de que nunca asistió a clases de finanzas y de su metodología de análisis, Munger solía "invertir los problemas". ¿Qué significaba esto? Tal y como explicaba Martínez Bernal, Munger invitaba a la gente no a averiguar qué había que hacer para tener éxito, sino "cómo puedes garantizarte el fracaso. La respuesta a esa pregunta te ofrecerá todas las conductas que debes evitar en la vida. Entonces, es posible que te garantices el éxito".

Pero quizá lo más interesante de lo que contó Martínez Bernal en Tu Dinero Nunca Duerme sobre quien es para muchos el verdadero "Oráculo de Omaha" es su sistema de inversión: La técnica en cuatro filtros:

Entender el negocio

Conocer al equipo gestor y que éste sea honrado

Identificar las ventajas competitivas

Que el precio sea atractivo

En el consultorio que cada semana llega de la mano de Finect, Vicente Varó trasladó al experto preguntas sobre los secretos de Munger y también alguna personal como si recomendaría invertir en oro o en bitcoins.

Todos los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme pueden plantear sus preguntas en Finect/preguntas con el tag @noduermedinero.

Finalmente, Value School ofreció sus recomendaciones: