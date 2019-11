Habla un camionero atrapado por los CDR: "He perdido 800 euros en un día"

"Muchos de mis compañeros llevan aquí atrapados desde el domingo por la noche, ¿quién les va a pagar los días de trabajo?", se pregunta indignado un camionero en declaraciones a Libre Mercado. El conductor, que prefiere no desvelar su identidad, llegó ayer martes al Polígono Emporda Internacional, en Vilamalla (Gerona), y no le ha quedado más remedio que pasar la noche allí por culpa de los independentistas radicales que llevan tres días colapsando el paso con Francia y las principales vías de comunicación de la provincia catalana. "Primero, empezaron por la AP7 y ahora, van por la Nacional 2", explica.

"Yo ayer llegué con tres horas de retraso a mi destino por los cortes, lo que me supuso quedarme sin que me me asignaran otro viaje a la tarde. En lugar de eso, me he tenido que quedar a dormir en el polígono a esperar a ver si despejan hoy las carreteras y me mandan otro viaje. Me pueden llamar por la mañana o ya a la hora de comer, con lo que perdería un día entero de trabajo", lamenta el afectado. Este profesional de la carretera cuantifica sus pérdidas entre "700 y 800 euros son los que he perdido en un día", aunque puede llegar a ser peor si la tensión se recrudece y no puede partir a su próximo destino. Es autónomo.

Destacados del #transporte: @catalans12octub: ‘Gracias a los demócratas del tsunami, esto esta pasando en la AP7. Joder a los propios catalanes, cargarse la economia y putear a miles de camioneros. Solo deseo que la mi… pic.twitter.com/EWdwEqjd2L, see… https://t.co/wd6QuelSF0 — TransporteXCarretera (@TweetsTransport) November 12, 2019

"Estamos aquí sin servicio y sin duchas"

A las 5 de la tarde cerró el bar más cercano de donde tiene aparcado su camión. "Aquí no hay nada. Estamos aquí sin servicio y sin duchas. El que ha podido, se ha ido a un área de servicio en taxi, con el coste que eso supone, pero los que no… nos tenemos que quedar aquí. También hay otros que se han desviado por Irún teniendo que asumir un gran coste del kilometraje", relata. Y mientras tanto, los manifestantes, "¿a qué se dedican? ¿pero esta gente no trabaja para poder estar todo el día protestando?, me pregunto yo. Pues si no trabajan, que nos dejen a los demás trabajar", exige el afectado.

Esta acción separatista no sólo afecta a camioneros españoles. "Aquí, hay atrapados profesionales de todos los países. Ahora mismo, estoy viendo una matrícula de Lituania y otra de Rusia. Y en Francia también hay compañeros que no pueden pasar a España. Es una locura", asegura.

El camionero culpa a los Mossos y a la Generalidad de permitir a Tsunami democràtic actuar con total impunidad. "Parece que los Mossos les apoyan. Les están dando alas", asegura. "¡Qué se nos ocurra a los camioneros hacer una huelga y cortar las carreteras, ya verás como nos echaban rápido de ahí, y encima, nos multaban!", exclama.

A quien sí han detenido los Mossos ha sido a un camionero que ha emprendido la marcha en medio de los manifestantes. "No lo justifico, pero estaría desesperado", señala su compañero de profesión.

Los Independentistas consiguen desesperar a los camioneros. Un camión se ha saltado el corte de los independentistas en la AP-7 y ha estado a punto de atropellar a manifestantes y antidisturbios. camionero ha sido detenido. pic.twitter.com/m4x91kwjap — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) November 12, 2019

"Se están riendo de nosotros"

A la hora de cuantificar las pérdidas del sector, desde sus patronales dan una cifra muy parecida a la del anterior testimonio. En la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera (Fetracal) apuntan a "600 euros por día y camionero", lo mismo que la patronal del transporte de mercancías CETM-Madrid, cuyo director general, Jorge Somoza, ha denunciado en este periódico "el absoluto bloqueo y desamparo" que están sufriendo los camioneros afectados. Sólo procedentes de Madrid, calculan que hay unos 1.000 camioneros atrapados y en total, se cuentan por 20.000. Somoza también culpa "a los Mossos y a la Generalidad de dejar campar a sus anchas a los radicales, pero la Guardia Civil también brilla por su ausencia", asegura.

La situación de los camioneros "es de absoluta emergencia", denuncia Somoza. "Algunos llevan más de una semana trabajando y los radicales no les dejan volver a casa a descansar. Están abandonados a su suerte, buscándose la vida hasta para comer", añade. El drama es total.

Pero mientras los conductores están desbordados por la situación, alrededor de la protesta se ha creado un ambiente lúdico y festivo. "Ellos organizan comidas en las carreteras cortadas, conciertos… ¡si hasta han montado un escenario!", clama. "Se están mofando de los camioneros haciéndonos quedar como hazmerreír de Europa", asegura Somoza, que avisa, "de que la paciencia tiene un límite".

Los CDR cortan la AP-7 a la altura de Gerona y montan un "concierto".

Camioneros y quienes volvían a casa agradecerán que les amenicen la espera con sus rebuznos.

Y Pedro Sánchez encantado de haberse conocido y asegurarse el uso del Falcon, con su "vicepresidente" Pablo Iglesias. pic.twitter.com/dXeF1NwsuW — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 12, 2019

La Asociación del Transporte Internacional de Carretera (Astic) cuantifica las pérdidas en más de 100 millones de euros entre lo que han dejado de facturar los camioneros y a las cargas y los clientes que han perdido a causa de los disturbios que se registran desde que se dictó la sentencia del procés.