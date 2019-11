Los pequeños propietarios de vivienda tiemblan ante el preacuerdo Psoe-Podemos. El pacto social-comunista favorece, aún más si cabe, la okupación y deja en desamparo legal a los particulares. La demonización de Podemos sobre los fondos de inversión ha llevado a que ambos partidos deseen intervenir el mercado del alquiler y ponerle "fin a la vivienda como mercancía", tal y como reza el texto. El derecho a la propiedad vuelve a ser erosionado provocando un terremoto en el mercado de los particulares y por ende entre los inquilinos.

Hay que tener en cuenta que en España el 95% de las viviendas están en manos de la clase media trabajadora. El 97% de los inmuebles en alquiler también está concentrado en los particulares. Entre un 3% y un 5% pertenece a los fondos de inversión. Sin embargo, Podemos, con su ansia de destrucción de las empresas, compara contextos socio-económicos dispares para defender sus tesis intervencionistas.

Pablo Iglesias pretende limitar los precios del alquiler y así lo ha aceptado Sánchez. Los de extrema izquierda ponen como ejemplo la ley aprobada por las izquierdas locales en Berlín en las que el Gobierno alemán fija un precio máximo. Pero la realidad berlinesa es totalmente opuesta a la de Madrid. "Hay que tener en cuenta que el 95% de los dueños de inmuebles alemanes en Berlín son fondos de inversión con miles de pisos en su cartera, les afecta muy poco o casi nada esa regulación. No es así en España. Aquí casi todas las viviendas pertenecen a pequeños propietarios, clase media trabajadora que, con mucho esfuerzo, tiene una segunda vivienda para alquilar. El daño que se les va a hacer es descomunal. En nuestro país buen número de los arrendadores utilizan ese dinero del alquiler para pagar la residencia de ancianos, poder pagar la hipoteca de ese piso, ahorrar algo, complementar salarios bajos, etc… Definitivamente, la economía de estos pequeños propietarios se vería gravemente perjudicada", defiende con vehemencia Lorenzo Colino, director de Renta Garantizada.

El experto en el mercado inmobiliario transmite el impacto que ha provocado a sus clientes el apretón de manos entre Sánchez e Iglesias. "Las peticiones de información en nuestra empresa han caído notablemente desde que se diera a conocer la noticia del nuevo gobierno que se avecina. Nos llaman muy preocupados y ya se están retrotrayendo. Hay contracción y muchos ya piensan en vender la vivienda, así nos lo han comunicado. Se refuerza al okupa y ya están subiendo los alquileres por lo que pudiera pasar", apunta Colino.

Ana, una propietaria que vivió con un okupa que se instaló en su vivienda y no conseguía echarlo, está aterrada con el texto del preacuerdo. Muchas de las víctimas de okupación que han sufrido en sus carnes el abandono sentido con la actual ley española estaban esperanzados. Pensaban que el nuevo gobierno que llegase les daría la protección que se merece cualquier dueño de un trozo de suelo. No ha sido así, sino todo lo contrario. El okupa contará con más apoyo por parte de las instituciones, algo que ha indignado profundamente a los afectados.

"Es terrible. Yo todavía pongo el sillón del salón en la puerta de mi casa antes de dormir. Todavía estoy traumatizada del acoso del okupa en mi casa. Mi cuñado no volverá a alquilar ya nunca más, obviamente, no merece la pena. Les deseo a Pablo Iglesias, Irene Montero y Pedro Sánchez que les okupen su casa, su mansión en Galapagar. Que padezcan lo que gente como yo, una enfermera de hospital, ha tenido que sufrir ante la impotencia de una juez que le daba la razón al okupa hasta la orden de desalojo. ¡Ojalá les okupen a ellos! Si tan solidarios y caritativos son…¡que abran las puertas de sus casas!", exclama con profundo enfado la sanitaria que vivió una historia de terror y que recogió en su momento este diario.

Sandra, Pedro y Andrea, han sido víctimas de okupas al igual que Ana. Sus historias fueron recogidas por Libre Mercado. Ahora no dan crédito al devenir de los acontecimientos. "No logro entenderlo", sentencia con resignación uno de estos propietarios. "Favorecen a los delincuentes. No se les ha removido a estos políticos los sentimientos durante este tiempo. ¿Acaso están ciegos? ¿Les gustaría que okuparan la casa de sus abuelos o padres, o la suya? ¡Qué vergüenza!", se queja Pedro.

Tal y como confirma Lorenzo Colino, dichos propietarios consultados también aseguran que no volverán a alquilar porque "es demasiado arriesgado", declaran en su conjunto.

Subida del alquiler

"No debería haber ningún tipo de injerencia en el alquiler de los inmuebles. En España el mercado del alquiler siempre se ha regulado solo. Al limitar el precio del alquiler de la vivienda se desvalorizan las viviendas. Los propietarios no van a realizar el mantenimiento de la casa puesto que no les va a salir rentable. Si el dueño de un piso en el barrio de Salamanca en Madrid tiene un casa de 2.000 euros al mes de renta y Podemos le pone una precio de 800, el arrendador no realizará el mantenimiento de la casa. Al tener pérdidas preferirá dejarla como está y toda la renovación recaerá en el inquilino", explicita el especialista inmobiliario.

Economía sumergida

Otra de las consecuencias negativas será el surgimiento de un mercado de alquileres de economía sumergida. "Los propietarios van a pedir que se les ingrese el precio marcado por el gobierno y en negro que se le abone el resto de la cantidad. Y se va a hacer porque el número de viviendas para alquilar va a reducirse en el momento en el que se ataca a los propietarios. Por lo tanto, los inquilinos también se van a ver afectados con una ya de por sí reducida oferta", aclara Colino.

De hecho, el director inmobiliario avisa de que los arrendadores están muy preocupados. "Menos alquileres, provoca más subidas de los precios. Al final van a acceder a las viviendas las clases con más poder adquisitivo. La ideología de Podemos terminará afectando gravemente a los inquilinos".