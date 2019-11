La producción de gas renovable podría crear más de dos millones de empleos antes de 2050

Según el reciente análisis realizado por Gas for Climate preparado por Navigant, perteneciente a la empresa Guidehouse, sostiene que el incremento de la producción de gases renovables en la Unión Europea, podría generar entre 600.000 y 850.000 empleos directos. En total se crearían entre 1,7 millones y 2,4 millones de puestos de trabajo antes de 2050. Por esta razón, la descarbonización total del sector del gas de la UE está llamada a convertirse en una contribución decisiva a los objetivos del Pacto Verde de la UE y del próximo paquete de descarbonización.

Es más, la producción de gases renovables y de gases bajos en carbono ya está creando puestos de trabajo actualmente. Según el análisis, este sistema de energía renovable tendrá importantes beneficios en la creación de oportunidades de empleo, principalmente en zonas rurales.

Los empleos que se crearán oscilan entre técnicos altamente cualificados en sectores relacionados con la fabricación, instalación y operación de plantas de biometano e hidrógeno verde, así como en el sector de generación de electricidad renovable para producir hidrógeno.

El informe Job creation by scaling up renewable gas in Europe se ha publicado como continuación del estudio Gas for Climate de marzo. Este estudio demostró que para descarbonizar Europa al menor coste posible se necesitan 2.900 TWh de biometano e hidrógeno verde. El estudio también mostró que el uso de este gas en la infraestructura existente podría suponer un ahorro de casi 217.000 millones de euros en costes anuales en comparación con el logro de la neutralidad climática sin la participación del gas.

Gas for Climate inició su andadura en 2017 con el objetivo de concienciar y analizar el papel del gas renovable y de gas con bajas emisiones de carbono en el futuro sistema energético, cumpliendo plenamente el objetivo del Acuerdo de París. El grupo Gas for Climate está formado por siete empresas europeas líderes en el transporte de gas (Enagás, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam y Teréga) y dos asociaciones del sector del gas renovable (European Biogas Association y Consorzio Italiano Biogas).

Apuesta por los gases renovables

Enagás, que también forma parte de Gas for Climate , es una de las principales compañías gasistas que apuestan por las energías renovables no eléctricas (biogás/biometano e hidrógeno verde) como nuevas soluciones energéticas que permiten avanzar hacia un modelo energético más sostenible. De hecho, la compañía ha creado una filial, EnaGasRenovable, para el impulso de estas nuevas energías.

Las infraestructuras gasistas existentes están técnicamente preparadas para transportar y almacenar gases renovables, como el biometano resultante de los procesos de economía circular, o el hidrógeno, que puede ser perfectamente transportado en mezclas con el gas natural por la red de gasoductos ya existente. En concreto Enagás opera cerca de 12.000 km de gasoductos, además de tres almacenamientos subterráneos y seis plantas de regasificación en España.

Las energías renovables no eléctricas son alternativas limpias que dan solución a determinados sectores no susceptibles de electrificación, como el transporte pesado, marítimo y sector industrial, entre otros. Por tanto, son un recurso actualmente disponible y capacitado para conseguir una futura economía descarbonizada.