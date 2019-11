Burger King, demandado por cocinar hamburguesas veganas en la misma parrilla que las de carne

Hace solo unos días Burger King comenzó a comercializar en España su nueva hamburguesa: la Whopper Impossible. Lo novedoso de este plato es que el filete, que aparentemente parece ser de carne, está hecho con vegetales y guarda el sabor de la ternera tradicional. Por este motivo, esta nueva hamburguesa de la popular cadena de comida rápida comenzó a hacerse de lo más famosa en Estados Unidos y en todo el mundo.

Sin embargo, Burger King se enfrenta ahora a una demanda interpuesta por Phillip Williams en Florida. Según informa la CNN, el cliente vegano ha decidido dar este paso después de comprobar que los filetes de carne falsa se cocinan en la misma brasa que los filetes normales. Williams considera que este hecho incumple el lema de la compañía "100% Whopper, 0% Beef (carne)". El demandante sostiene que los filetes de carne artificial acaban siendo contaminados al ser cocinados en la misma brasa. Por el momento, Burger King no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho, que está dando la vuelta al mundo.

"Phillip Williams es un vegano que no come ni bebe nada que use subproductos animales. Compró una Impossible Whopper en un local de Atlanta en agosto después de ver los anuncios y pagó el "precio extra" por la opción sin carne, según la demanda. El documento afirma que, si hubiera sabido que la hamburguesa se cocinaba de esa manera, no la habría comprado", relatan en la CNN. Aunque nadie lo había denunciado formalmente, varios colectivos veganos de los Estados Unidos ya se habían quejado de esta práctica en las redes sociales.

Un éxito

Sin embargo, la Impossible Whopper está siendo todo un éxito para Burger King. De hecho, los expertos señalan que es la causante de que la cadena de comida rápida haya firmado su mejor trimestre en cuatro años. Tras varios meses en el mercado estadounidense, la polémica hamburguesa acaba de desembarcar en Europa y ya se puede pedir en sus cientos de restaurantes.

El filete está compuesto de proteínas, grasas y nutrientes procedentes de varias plantas. Aunque, su principal ingrediente es la hemoglobina de soja, llamada Heme.