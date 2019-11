El Foro de Empresas Innovadoras denuncia que la tecnología no esté en el debate político español

El Foro de Empresas Innovadoras (FEI) ha denunciado que la tecnología y la innovación no estén en los primeros temas de debate de la política española, y advierte de que precisamente la innovación "es la solución a cuestiones como el empleo de calidad, el progreso, el bienestar o el sistema de pensiones".

Así lo ha explicado Luis Fernando Álvarez-Gascón, presidente del FEI y director general de Secure e-solutions de GMV, en la presentación de la publicación Innovación Tecnológica y Empleo y de la Cátedra extraordinaria de Estudios de la Innovación (CESIN), creada conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid.

Álvarez-Gascón ha apelado durante su intervención a la innovación como herramienta para asumir los grandes retos de la sociedad e insiste en que es "urgente" que las instituciones articulen nuevas políticas, estímulos al mercado de trabajo, a la formación continua y al sistema educativo universitario y de formación profesional. Por ello, propone la puesta en marcha de un pacto de estado, en donde la innovación ocupe el lugar que le corresponde, así como la reindustrialización del país.

"Con frecuencia los mensajes que escuchamos alrededor de la innovación empiezan con el mantra de la insuficiencia de la financiación, y es cierto. Tenemos que rescatar ese esfuerzo inversor por parte de los agentes públicos y privados, pero ello no es suficiente. Es también clave el cómo se hacen las cosas. Lo importante son los resultados, el impacto. Si no hay impacto, no hay innovación", ha apostillado Álvarez-Gascón.

Los autores del libro,Gonzalo León, José Varela y Jaime Laviñaa analizan que el impacto que la robotización y digitalización de los procesos del trabajo están ejerciendo y ejercerán de forma directa en un futuro próximo en el empleo, como en el diseño de políticas gubernamentales para abordar esta realidad.

"Ante la revolución tecnológica debemos tener en cuenta el factor de la velocidad de los cambios y su expansión. Para mí el aspecto más relevante de la innovación es cómo reconducimos la revolución digital en el bienestar de las personas, sin perjuicio de la productividad", añade el ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores Cándido Méndez, autor del prólogo del libro.

Tras el acto, el Foro de Empresas Innovadoras ha entregado sus premios anuales, que han recaído en Paloma Sánchez Muñoz, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid; en la empresa Bitbrain, firma de neurotecnología que combina neurociencia, inteligencia artificial y hardware para desarrollar productos innovadores; y en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, institución dedicada a la investigación básica y aplicada en bioingeniería y nanomedicina.