"Los precios del coche eléctrico se equipararán con los de combustión entre 2023 y 2025"

Este jueves estuvieron en Es la tarde de Dieter de esRadio Juan Luis Pla, responsable de Relaciones Institucionales de Nissan, y a Arturo Pérez de Lucía, de la Asociación Empresarial para el Impulso de la Movilidad Eléctrica. Ambos profesionales, en el marco dela iniciativa Ciudad Azul, impulsada por el grupo Libertad Digital esRadio, con el apoyo de Endesa, analizaron el desarrollo del vehículo eléctrico en el seno de nuestra sociedad, el momento actual del sector y la evolución prevista para los próximos años.

Uno de los primeros puntos a tratar fue la confusión cada vez mayor entre contaminación y CO2. Precisamente, explicaron estos expertos que la contaminación viene provocada fundamentalmente por óxidos nitrosos y partículas, y no por el CO2.

Juan Luis Pla añadió que "gran parte de la contaminación de Madrid está asociada a la movilidad, y que la mayoría de esos contaminantes están derivados de que tenemos una flota muy antigua de coches. En España tenemos una media de edad de la flota de trece años. Solamente el 15% de los vehículos de más de quince años emiten el 50% de lo que son esas emisiones contaminantes . Por tanto lo mas urgente es reducir la edad media de la flota"

En busca de soluciones

El portavoz de la Asociación Empresarial para el Impulso de la Movilidad Eléctrica destacó, en cuanto a la movilidad, que tenemos varias opciones."Tenemos vehículos eco-eficientes, donde se incorpora también el vehículo eléctrico, pero también tenemos estrategias de movilidad ligadas a la reducción del número del vehículos que tienen que estar en circulación".

También destacaron soluciones de movilidad compartida. Uno de los ejemplos que emplearon fue el de la ciudad de Madrid, donde se comparten coches, motos eléctricas y hasta patinetes, lo que permite descongestionar el tráfico.

Por otro lado, el responsable de Relaciones Institucionales de Nissan sostenía que: "España está más que preparada para una transición desde vehículos convencionales a vehículos eléctricos". También comentó que "tenemos una excelente oportunidad para dejar de consumir petróleo y gas", fuentes de energía que no producimos y que tenemos que importar.

"Estamos pidiendo una transición ordenada y tranquila" ya que es imposible cambiar los 25 millones de coche que hay en estos momentos circulando en todo el país. Juan Luis Pla también dijo serconsciente de que la movilidad eléctrica tiene algún tipo de barrera que superar "por ejemplo los precios de los vehículos eléctricos son superiores".

La llegada del coche eléctrico

Precisamente sobre el precio de los vehículos eléctricos, Pérez de Lucía señalaba que entre 2023 y 2025 los precios de los coches eléctricos se equipararán a los de motor de combustión. No obstante, advirtió de que si los coches eléctricos siguen siendo inaccesibles para una capa de la sociedad, Pérez de Lucía añadía que cada uno tendrá que ver qué puede o qué no puede tener: "Otra cosa es que yo no tenga dinero y quiera tener un coche. Es como yo, que quisiera tener pelo, pero soy calvo. A lo mejor, quien no pueda tener coche" tiene que pedir a la administración que provea de buenas alternativas de transporte público.

No en vano, Juan Luis Pla añadió que "el coche eléctrico está más cerca de lo que pensamos, aunque todavía hay que tener en cuenta" una serie de factores antes de tomar la decisión de comprar un modelo u otro: hay que tener en cuenta la cantidad de kilómetros que hacemos al día, si podemos cargar el coche en nuestro domicilio, que, por ejemplo en Madrid, un coche eléctrico no tiene que pagar por aparcamiento, etc. Según estos criterios, "hay personas e incluso sectores que compran eléctricos simplemente porque les resulta rentable"

Es absolutamente necesario una red publica de carga

Pese a estas ventajas, también es necesario crecer en infraestructuras de carga. Arturo Pérez de Lucía dijo que "al final las estaciones de servicio se convierte en en estaciones de prestaciones de servicios y entro ellos será también el de la recarga". Depende de esta si se adaptan o no porque si no lo hacen "el día de mañana dejarán de ser ese lugar de referencia donde el conductor para a recargar lo que sea y tomarse algo mientras tanto".