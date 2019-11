Giro histórico de Telefónica: unificará todo su negocio de Latinoamérica

Sorpresa en Telefónica. La compañía ha convocado una rueda de prensa urgente en la tarde de este miércoles para anunciar un giro histórico en su modelo de negocio. Y lo ha hecho después de finalizar la reunión de su Consejo de Administración en Barcelona, que ha durado dos días.

Su plan de acción gira alrededor de tres ejes: "priorizar los mercados donde podemos ser relevantes y crecer con un modelo sostenible a largo plazo, impulsar las oportunidades de mayor potencial de crecimiento, apalancando a la vez el valor de nuestras infraestructuras e incrementar la agilidad y mejorar la eficiencia", ha explicado el propio presidente, José María Álvarez-Pallete, en una carta a los accionistas.

Para ello, la teleco ha acordado cinco medidas principales, entre las que se incluye centrar su foco en España, Brasil, Reino Unido y Alemania y escindir su filial de Hispanoamérica en una única sociedad. Además, creará dos unidades de negocio, Telefónica Tech y Telefónica Infra, y redefinirá el centro corporativo con cambios en la estructura del comité ejecutivo de la empresa. Este plan "nos permite no dispersar nuestros esfuerzos" y "da respuesta a las incertidumbres que hoy se abren sobre Telefónica", una compañía que tiene "1,2 millones de empleos directos e indirectos en todo el mundo y paga 10.000 millones de euros en impuestos al año de forma directa o indirecta", ha destacado Pallete. El directivo también ha aprovechado su comparecencia para lanzar un mensaje a los reguladores estatales en la era de la digitalización. "Hace años crecíamos con capacidad y cobertura, pero la tecnología lo está cambiando todo. Tenemos reguladores que no entienden lo que está pasando, que no son capaces de adaptarse", ha asegurado. Estos son los detalles:

Los cinco pilares del plan de Telefónica

El foco: la primera medida de la compañía consiste en priorizar el grueso de sus inversiones en España, Brasil, Alemania y Reino Unido mejorando la oferta y los servicios que se ofrecen a los clientes. "Aquí buscamos el liderazgo. Crecer en ingresos y ser más eficientes", ha explicado Pallete. Estos cuatro países son sus principales mercados y suponen el 81% de los ingresos de Telefónica Spin-off operativo en Hispanoamérica: la compañía española va a crear una filial independiente que aglutine sus negocios en todos los países de Latinoamérica en los que opera, excepto Brasil, debido a que ha experimentado un frenazo en el crecimiento en estos mercados. La venta de sus unidades en Argentina, Chile o Perú podría ser el siguiente paso de la compañía, aunque Pallete se la limitado a declarar que "todas las opciones están abiertas". El directivo ha explicado que "el crecimiento ya no bate la inflación" en estos países y "estamos expuestos a la depreciación de las monedas". Eso sí, Pallete ha avanzado que si su medida "significa reducir la exposición en hispanoamérica, lo haremos. Queremos seguir siendo dueños de nuestro propio destino". En este sentido, el presidente de Telefónica ha explicado en su carta que "nuestras operaciones en Hispanoamérica eran hasta hace unos años el motor de crecimiento de la compañía. Sin embargo, las condiciones particulares en estos mercados han impactado en la evolución de nuestros negocios, mermando su contribución en los últimos años por distintos motivos (entorno macro y regulatorio, mayor presión competitiva, una escala insuficiente o la volatilidad de las divisas), a pesar de los enormes esfuerzos de los equipos locales, que siempre han mostrado un fuerte compromiso". Telefónica Tech: la compañía da luz verde a una unidad que aglutinará los negocios digitales centrándose en tres negocios: ciberseguridad, IoT y Big Data, y cloud. "Aquí competimos bien, con los mejores de cada uno de los sectores, y vamos a darle visibilidad", ha avanzado Pallete. Telefónica considera a estos servicios "unicornios" y de forma agregada, ya están creciendo en ingresos por encima del 30% anual. Telefónica Infra: aquí se integra el 50,01% de la participación "del modelo exitoso" de Telxius como primer activo. Telefónica Infra englobará sus participaciones accionariales en vehículos de infraestructuras de telecomunicaciones que permitan reforzar sus plataformas tecnológicas, dando servicio tanto a las operadoras de Telefónica como a terceros. Telefónica Infra ambiciona ser una de las mayores unidades de infraestructuras de telecomunicaciones del mundo, preparada para canalizar la explosión del tráfico, y nos va a permitir aflorar el valor de un porfolio único de activos e incorporar posibles socios. El equipo gestor de esta nueva compañía estará enfocado en el desarrollo y monetización de torres, sistemas de antenas distribuidas, data centers o cables submarinos, entre otros. Centro corporativo: pretenden ganar "eficacia y agilidad en el centro corporativo, digitalizando unidades de negocio y cierre de legados", ha dicho Pallete. Para ello, modificarán la estructura del Comité Ejecutivo del grupo con las salidas de Mariano de Beer y Bernardo Quinn. El consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, que también ha participado en la rueda de prensa, gana más poder. Además de los 4 países principales de Telefónica, Vilá también comandará Telefónica Tech y Telefónica Infra. Este es el nuevo organigrama.

La empresa ha calculado que llevar a cabo todas estas medidas le generará más de 2.000 millones de ingresos adicionales y dos puntos porcentuales de mejora en el margen de flujo de caja operativo (OpCF) en 2022.