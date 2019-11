¿Donar ahora para evitar la subida de Sucesiones de Sánchez? Se disparan las consultas a los abogados

Nerviosismo y preocupación entre los contribuyentes por la armonización de los impuestos autonómicos que planea Pedro Sánchez. La actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, está liderando un plan con el que pretende aumentar la fiscalidad en las regiones que tienen impuestos bajos. Su excusa es la de "homogeneizar" criterios tributarios para acabar con la competitividad entre regiones y poner fin a lo que ella considera "paraísos fiscales" como Madrid.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es uno de los tributos que está cedido al 100% a las Comunidades Autónomas y del que el PSOE pretende apropiarse. En el caso de los familiares directos, regiones como Madrid, Andalucía, Canarias o Cantabria tienen bonificada prácticamente la totalidad del impuesto a las herencias. Por tanto, si el Gobierno de Pedro Sánchez lograra cumplir con sus objetivos, la armonización de Sucesiones supondría un importante palo fiscal para todos los habitantes de estos territorios.

Por eso, no es de extrañar que el miedo y las dudas se ciernan sobre los ciudadanos, que se han lanzado en tromba a preguntar a los despachos de abogados especializados en herencias si hay algo que puedan hacer para evitar la subida del Impuesto de Sucesiones que se les avecina. "Hay mucha inquietud entre los clientes de Madrid sobre cuánto les va a tocar pagar", asegura a Libre Mercado Jaime Garriga, socio administrador de G2 Abogados. "Mucha gente se está enterando en la tele o en los periódicos y les está entrando la prisa, aunque también hay otros que no son conscientes de esa posibilidad y no piensan ni en hacer testamento. Yo creo que el peligro está ahí, por eso, les aconsejo a los beneficiarios de herencias que sean conflictivas, sobre todo, o en las que no se pongan de acuerdo, que agilicen un poco los trámites. Les puede venir un golpe bastante fuerte, en especial, a los grandes patrimonios", avisa.

¿Donar ahora para evitar la subida?

La pregunta más recurrente entre los clientes está siendo la de si es mejor donar ahora para evitar el hipotético sablazo en Sucesiones que implante el PSOE en el futuro. "En muchos casos puede ser una buena opción, por eso es recomendable que no se duerman y se sienten ya a hacer números", apunta Garriga. Una de las principales reticencias de los propietarios a donar es la de quedarse en vida sin un patrimonio que les pueda hacer falta después. También recelan de los cambios de comportamiento que se puedan producir entre los beneficiarios una vez hayan obtenido los bienes que han decidido dejarles. "Aunque pueda parecer sorprendente, hay hijos capaces de echar a sus padres de su propia casa. Por eso es siempre recomendable que, si van a donar, hagan un usufructo vitalicio del inmueble y así se garantizan más derechos sobre la vivienda que sus propios dueños", aconseja.

Los clientes de Everest Abogados, donde es directora legal Consuelo Hortelano, también "están preocupados", asegura. La abogada no duda en que "lo llaman armonizar o igualar para que no se note mucho, pero lo que van a hacer es subir los impuestos. Y llevan mucho tiempo dándole vueltas a esto". Hortelano teme que "la reforma no va a tardar mucho en llegar y puede pillar a mucha gente".

Las consultas más frecuentes que le llegan a este despacho también giran en torno a las donaciones. "Muchos me preguntan si pueden evitar la subida de Sucesiones donando antes, que es un acto que se puede hacer en cualquier momento, pero no es tan fácil darles una respuesta. Lo primero que hay que hacer es echar cuentas", explica. Hortelano también recomienda que, si se dona, se mantenga el usufructo vitalicio de la casa. Por lo que pueda pasar.

Las donaciones tributan en el IRPF

A nivel estatal las tarifas son las mismas tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Donaciones, aunque al tratarse de un tributo autonómico, cada región decide si aplica alguna bonificación a Sucesiones, a Donaciones o a ambos. Por ejemplo, en Cantabria, Donaciones está bonificado al 100% y en Canarias, Madrid y Murcia, al 99,9%. En La Rioja la deducción es del 99% en general o del 98% si la base liquidable supera los 500.000 euros. En Castilla-La Mancha se aplica una bonificación desde el 95% al 85% (a partir esta última de 240.000 euros), mientras que en Baleares se paga el 7% de la base liquidable. También está el caso de Aragón, donde existe una bonificación del 65%, para la donaciones con bases iguales o menores de 500.000 euros.

Tras esta breve radiografía, podría parecer obvio que es más recomendable donar ahora en las comunidades donde prácticamente no existe Impuesto de Donaciones pagando una cantidad simbólica y así se blindaría la herencia ante una subida del Impuesto de Sucesiones en el futuro, pero no es tan sencillo.

El gran hándicap del Impuesto de Donaciones es que obliga a tributar al que dona en concepto de ganancia patrimonial en el IRPF. "La donación no te compensa siempre. Si el patrimonio que se tiene es dinero líquido, entonces sí que te compensaría, pero si se trata de viviendas que se hayan revalorizado mucho en el tiempo o acciones puede que no, porque la ganancia patrimonial se calcula de principio a fin. Hay que estudiar cada caso porque si compraste una casa por 15 millones de pesetas y ahora vale 900.000 euros, el palo por Donaciones puede ser muy gordo", señala Javier Marqués, de Marqués del Castillo Abogados. "Donaciones es el negocio redondo para Hacienda cuando gente dona sin saber que el propietario tiene que pagar el IRPF por esa transmisión y además, también tiene que pagar la Plusvalía", añade Marqués. La Plusvalía es un tributo municipal que también se paga en el Impuesto de Sucesiones.

Dos casos en los que compensa seguro donar

En la misma línea ha ido Elena Lavandeira, abogada fiscalista de Legálitas. "En los casos en los que seguro que compensa donar es cuando se trata de dinero en efectivo o cuando la vivienda que se dona es la habitual del propietario y este es mayor de 65 años. Aquí están exentos de pagar IRPF", explica la experta. "En el resto de casos, hay que tener mucho cuidado porque para Hacienda la donación es como si fuera una venta del que dona, no es sólo el impuesto".

Lavandeira cree que, de momento, los contribuyentes "no tienen que precipitarse con las donaciones hasta que no sepamos más concretamente qué es lo que van a hacer y empiecen los trámites. Tienen que modificar una ley orgánica y eso es muy gordo, hasta dudo de que lo consigan. Otra cosa es que penalicen a las CCAA que no recauden lo suficiente por Sucesiones reduciéndoles la financiación, ahí tendrían más fácil obligar a las autonomías a eliminar bonificaciones para conseguir el dinero, pero es que todavía no sabemos nada", señala.

La abogada afirma que "hay mucha gente preguntando por la subida de Sucesiones, sobre todo, en Andalucía y Madrid. Nos plantean si tienen que donar o no". Desde Legálitas, señalan que las consultas sobre este asunto han subido un 15% desde el preacuerdo PSOE-Podemos y un 25% desde las pasadas elecciones autonómicas, donde ya estaba sobre la mesa. "Los contribuyentes van a tener tiempo de tomar la decisión igual que pasó cuando Podemos subió el Impuesto de Sucesiones en Aragón y se dispararon tanto las donaciones en la región, que no había ni una notaría libre para poder donar. Entonces, los contribuyentes se tenían que ir hasta a otras autonomías para conseguir notario. Con la armonización tiene que haber un trámite parlamentario y el tiempo que dure, pueden adelantarse y hacer las donaciones antes de que lo aprueben en firme. De momento, yo esperaría", concluye.