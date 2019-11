¿Qué hará Telefónica con el 5G?

El consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, ha asegurado que la operadora está preparada para lanzar sus redes 5G y ha garantizado que no se van a quedar atrás en la nueva tecnología móvil, aunque no tiene intención de dar un "paso en falso", ya que el ecosistema no está maduro aún.

En la rueda de prensa del plan de acción de Telefónica, Vilá ha asegurado que en Telefónica están teniendo una aproximación "prudente" con el 5G y están con todos los preparativos para su lanzamiento en los principales mercados europeos.

Sin embargo, ha indicado en que la masificación de la nueva tecnología móvil se producirá desde el año 2022 en adelante. Pese a ello, la compañía está invirtiendo mientras tanto para no quedarse atrás en esta carrera.

En este sentido, ha advertido de que en Telefónica no harán "una salida en falso", ya que en este momento ni la tecnología ni los terminales están maduros y todos los beneficios que ofrece no han aparecido aún.

A este respecto, el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha añadido que aún no se ha definido el estándar standalone para el 5G, que es el que permitirá acceder a todo el mundo de posibilidades que ofrece esta tecnología.

Además, ha defendido que el despliegue de fibra que ha hecho la empresa en España hace que el país esté muy bien preparado para el lanzamiento del 5G, ya que será clave para la conexión de las estaciones base.