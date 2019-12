El mejor lugar para trabajar… y comer

Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de que sus empleados se sientan a gusto en su lugar de trabajo. Los beneficios son múltiples para todos: unas buenas condiciones de trabajo favorecen la productividad y refuerzan los lazos de los trabajadores con la compañía, lo que reduce la movilidad laboral y aumenta el compromiso del empleado con su labor y con los objetivos globales de la empresa.

La manera de favorecer el buen ambiente en el lugar de trabajo no se limita al sueldo. Hay muchas más formas de fomentar en el trabajador un sentimiento de orgullo y pertenencia a la compañía, que van desde la flexibilización de horarios, fundamental para la conciliación familiar, a la programación de actividades que involucren a los empleados también fuera de la compañía, como voluntariado…

El buen ambiente entre los trabajadores y su conexión con la empresa también se mejora cuidando el lugar de trabajo y las áreas de descanso e incluso algunas optan por ir más allá de los convenios laborales aumentando los días de vacaciones o de baja maternal.

Una de las posibilidades de aumentar en el vínculo empleado-empresa más llamativas tiene que ver con la salud: el trabajador pasa en su puesto de trabajo un tercio del día y fomentar los hábitos saludables es esencial para su bienestar cotidiano y para prevenir en el futuro problemas graves. Cada vez son más las empresas que se involucran en la prevención, llegando a sobrepasar lo estipulado por la ley, e incluso algunas compañías están llevando su compromiso por la salud del empleado al deporte y a la comida.

Es el caso de Banco Santander, que, en su compromiso por convertirse en un lugar de referencia para trabajar, puso en marcha en 2016 Be Healthy, un programa asentado en cuatro pilares que busca mejorar la salud y el bienestar de los empleados: Know your numbers (Conócete); Eat well (Come bien); Be Balanced (busca el equilibrio) y Move (Muévete).

Alimentación ecológica y saludable en el lugar de trabajo

"La salud de nuestros empleados es la salud de nuestra empresa", resume Daniel Strode, Global Human Resources Director de Banco Santander para explicar el porqué de un programa que pone entre sus objetivos que los empleados puedan disfrutar de una alimentación ecológica y saludable, e incentivarlos a conservar este hábito también fuera del trabajo.

Según Strode, "sabemos que existen vínculos claros entre la salud de los empleados y el desempeño del negocio, sobre todo en relación a la productividad, las ausencias, el compromiso de los empleados, etc.". De ahí que Banco Santander haya convertido la salud, y dentro de ella la alimentación, en uno de los pilares de la estrategia de la entidad para convertirse en una de las 10 mejores empresas para trabajar del mundo.

Algunos ejemplos de lo que está haciendo Banco Santander por cuidar la alimentación de los empleados son la reducción generalizada de la sal en el lugar de trabajo, así como cambios en las máquinas expendedoras para que más del 70% de su oferta se base en bebidas saludables y tentempiés como frutas y verduras frescas.

Además, Banco Santander ofrece, según enfatiza Strode, un asesoramiento nutricional para todos los empleados a través de la intranet global, con contenido elaborado por médicos y organizaciones de nivel global. Se incluyen, entre otras cosas, "detalles de las diferentes dietas" y consejos sobre las horas del día en que es más adecuado comer.

Entre las ideas más innovadoras está la celebración de una competición a imagen del concurso televisivo Masterchef entre los empleados, algo que "genera un gran interés y es muy divertido". La participación ha llegado hasta el punto de que uno de los gerentes de sucursales de Reino Unido ganó la versión británica y ha terminado abriendo su propio restaurante.

En Chile, mientras, han creado una "terraza saludable" en el edificio corporativo donde se pueden tomar zumos y comida saludable y donde se organizan clases de cocina basadas también en una nutrición equilibrada.

Strode subraya que esta estrategia no obliga a nadie, sino que ofrece a los empleados optar por un estilo de vida que irá en su beneficio dotándoles de herramientas para ello, y que incluye iniciativas también para equilibrar su vida laboral y personal y para fomentar el deporte, con actividades que buscan involucrar a los trabajadores, como carreras, rutas de senderismo…

El objetivo con este programa de salud y con otras iniciativas del banco es crear una "fuerte cultura común" que refuerce el vínculo entre empleados y trabajadores, fomentando el talento y la carrera profesional de cada uno de ellos a través de su bienestar en la compañía.

