La caja de la Seguridad Social española tiene el mayor agujero de toda la UE

España llegará al Día de la Deuda el próximo lunes 9 de diciembre. Esto quiere decir que, si las Administraciones Públicas recibiesen el 1 de enero todos los ingresos fiscales que van a manejar durante el conjunto del año, agotarían los mismos durante la presente semana, lo que les exigiría financiar todo tipo de gasto público con deuda hasta el 31 de diciembre.

El resultado de España es preocupante. Hemos acumulado déficit fiscal tras déficit fiscal desde el año 2008. No solo eso: solo hay cinco países con peor resultado y, por el contrario, hay once con un déficit menor y otros once con superávit en las cuentas públicas. Alemania, por ejemplo, cubre todo el gasto público del año con sus propios recursos fiscales y, además, logra un remanente que le permitiría financiar dieciocho días más de desembolsos.

El informe del Día de la Deuda, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos en colaboración con el Instituto Económico Molinari de Francia, calcula también el grado de endeudamiento o déficit de los sistemas de pensiones de la Unión Europea. Este ejercicio arroja conclusiones muy preocupantes para nuestro país.

El mayor agujero en la Seguridad Social

Si estudiamos los ingresos y gastos de la Seguridad Social, podemos comprobar que solo tres de los veintiocho miembros de la UE presentan un saldo negativo, mientras que los veinticinco restantes esquivan los números rojos y cubren todo el gasto en pensiones con los ingresos por cotizaciones que tiene el sistema.

Pues bien, este análisis revela que España es el país europeo con un mayor agujero en la caja de la Seguridad Social. Medido en días de gasto, esto supone que todos los gastos del sistema de pensiones realizados durante los 37 últimos días del año se financia con deuda. Un modelo deficitario que solo se puede comparar con el de Italia, donde 31 días de pensiones se pagan a través de emisiones del Tesoro. Dinamarca también arroja números rojos, pero apenas suponen 1 día de gasto en pensiones.

Por el contrario, Chipre registra un superávit equivalente a 58 días de gasto en pensiones, mientras que Luxemburgo, Letonia, Grecia, Portugal, Finlandia, República Checa, Lituania y Países Bajos consiguen un saldo positivo superior a los 20 días. La media europea es de 12 días, mientras que Alemania está en 9, Suecia en 7 o Francia en 6.

El IEE recuerda que, "desde 2016, el déficit anual del sistema se sitúa por encima de los 16.000 millones de euros, lo que significa que, en promedio, 150 euros de cada pensión se están pagando a través de emisiones de deuda. La precaria situación de la Seguridad Social queda también de manifiesto si se estudia la deuda asumida por el sistema, que hasta mediados de 2017 se mantuvo estabilizada en torno a los 17.000 millones de euros, pero desde entonces se ha disparado hasta situarse por encima de los 50.000 millones".