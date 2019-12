La Marcha por el Clima se ha convertido en una pesadilla para Greta Thunberg. La falta de organización de la manifestación climática ha impedido a la niña sueca, su principal estrella, desplazarse hasta la cabecera de la marcha, donde estaba previsto que se colocara.

Decenas de personas escoltaban a Greta hasta el lugar protagonista de la manifestación haciendo un cordón humano, desde la Casa Encendida donde ha ofrecido una rueda de prensa, pero finalmente no ha podido llegar y la activista sueca ha tenido que abandonar la movilización en coche.

DIRECTO https://t.co/m5VdXwYCCv Greta Thunberg abandona la #MarchaDelClima en coche frente a la imposibilidad de avanzar: "la policía dice que no podemos seguir" pic.twitter.com/DpvJwJDkvB — EL PAÍS (@el_pais) December 6, 2019

"Con mucha tristeza no puedo participar por seguridad", ha explicado la niña de 16 años al séquito de periodistas que la seguía antes de montarse en el coche. Greta era la personalidad más esperada en esta manifestación, que ha salido a las 18:00 horas de Atocha y que ha concluido en Nuevos Ministerios.

El "estúpido de Trump" y del "estúpido de Almeida"

Por momentos se pensó que tampoco llegaría a tiempo al escenario que se había levantado en el lugar donde la manifestación terminaba, pero finalmente Greta ha pronunciado su breve discurso. Como telonero ha contado con el actor Javier Bardem, que no ha perdido la ocasión de insultar a Donald Trump y también al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

"Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento histórico" frente a "este estúpido de Trump" y del "estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid Central", ha dicho el marido de Penélope Cruz, obviando el hecho de que Madrid Central continúa en vigor en la capital.

Según el actor, "estamos en uno de los momentos más críticos" de la historia. Y es que, según ha expuesto, hay una "única verdad" y es que la "tierra se está calentando".

Después, Greta, más breve, ha apuntado que según le han informado ha habido "500.000" participantes en la manifestación. "La esperanza está aquí fuera", ha dicho y no en los líderes políticos. "Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que se salgan con la suya, decimos basta ya. El cambio viene, os guste o no"

Una agenda frenética en Madrid

Antes de la manifestación la joven ha dado una rueda de prensa en la Casa Encendida rodeada de sus ecofans. La rueda de prensa ha generado una gran expectación, pero ha ralentizado la llegada de Greta a Atocha, que ha tenido que correr mucho para cumplir su apretada agenda.

A primera hora de la mañana, pasadas las 8:50 horas, la niña ecologista llegó a Chamartín en tren procedente de Lisboa, en medio de un esperpéntico circo mediático. Fue la última en desembarcar tras veinte minutos de espera por indicación policial, ya que cerca de medio centenar de periodistas y una decena de cámaras se agolpaban frente a su vagón. Uno de sus caprichos en la capital española ha sido el de solicitar escolta policial que conduzca coches eléctricos.

Greta no ha parado. De Chamartín se presentó por sorpresa en la sentada silenciosa que celebraban los Jóvenes por el Clima en Ifema. Thunberg unió a la protesta de esta mañana y, como los demás niños climáticos, se sentó en silencio a protestar.

Conciertos y fin de fiesta

Después de la lucha, llega la fiesta. Está previsto que a las 23:00 horas aproximadamente comiencen las actuaciones de Amaral, Macaco, el pianista francés Thomas Potiron, Canallas, Arte Muhé y Celia Bsoul, entre otros, para festejar la manifa.