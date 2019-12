"Las acciones protegen más de la inflación al inversor que la renta fija"

Se acerca el final de temporada para Tu Dinero Nunca Duerme, pero no faltan los buenos invitados para seguir avanzando en conceptos de cultura financiera. Por eso, la semana pasada acudió a los estudios de esRadio y, como siempre, en colaboración con Value School, el miembro del equipo de análisis de Cobas Asset Management, Juan Huerta de Soto.

En esta ocasión, Huerta de Soto compartió su experiencia y conocimientos para tratar de aprovechar "el proceso de inversión" como salvaguarda de nuestros intereses a la hora de depositar nuestros ahorros en productos de inversión y evitar que nos dejemos llevar por impulsos, muchas veces irracionales, y provocados por la euforia o el miedo.

Huerta de Soto recordaba que "mientras la renta fija es una promesa de pago, con la renta variable te conviertes en propietario de un negocio", herramienta fundamental poder alcanzar "la independencia financiera" ya que "las acciones protegen mucho mejor al inversor de la inflación que la renta fija porque los negocios pueden trasladar el IPC al precio de sus productos".

Respecto al proceso de inversión, Juan Huerta de Soto destacaba que es importante que el inversor "conozca el proceso que tiene una gestora a la hora de tomar decisiones de inversión" para escoger uno u otro fondo. Conocer bien el equipo, su proceso y filosofía de inversión es fundamental.

De izquierda a derecha, Juan Huerta de Soto, Luis Alberto Iglesias, Luis F. Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano

¿Cómo elegir una gestora?

Es una de las preguntas que más se hacen aquellos que han decidido invertir a largo plazo con gestoras activas de filosofía Value pero no se deciden por cuál seleccionar para su primera inversión. En este sentido, Juan Huerta de Soto dio algunas claves: "si el gestor habla demasiado de macroeconomía no tanto del funcionamiento de los negocios puede ser una señal de alarma", decía, porque "parece que pretenden predecir el futuro", y eso no es buena señal.

Sin embargo, que sean de filosofía "contrarian" y que encuentren oportunidades de mercado cuando todo el mundo huye despavorido de la bolsa, "es una señal cualitativa a tener muy en cuenta para evaluar a una gestora".

En cuanto a la decisión entre confiar tu dinero a una gestora o manejar uno de forma individual su inversión en acciones, Juan Huerta de Soto recordaba que en el caso de las gestoras, "dedican todo el tiempo a analizar compañías, costes de transacción, fiscalidad, etc" y tienen sus propios métodos, basados en el proceso de inversión, para evitar los sesgos emocionales intrínsecos a la inflación.

Consultorio Finect

Como cada semana, Vicente Varó de Finect trajo las preguntas de los oyentes al invitado del día. "¿Mejor gestión pasiva o activa?", trasladaba Varó a la mesa de debate después de que un oyente depositara esta pregunta en finect.com/preguntas con la etiqueta @noduermedinero.

Huerta de Soto recordaba que lo primero que hay que tener claro es que la estrategia óptima para preservar nuestro dinero y sacarle rentabilidad es el largo plazo. Y lo segundo, que "una gestora value puede capear mejor el temporal al no estar expuesta a compañías sobrevaloradas".

Otro de los oyentes dejaba en Finect sus inquietudes sobre uno de los valores que Cobas tiene en cartera, Renault, y preguntaba si después de las caídas que ha registrado la acción, el equipo de Cobas seguía considerándolo interesante. Huerta de Soto no dudó a la hora de describir la tesis de inversión de Renault.

Recomendaciones Value School

Del mismo modo, y como cada semana, Luis Alberto Iglesias, de Value School, trajo las recomendaciones de cada programa:

Entrevista a Juan Huerta de Soto en el MOI Global en español

https://moiglobal.com/entrevista-juan-huerta-de-soto/

Para conocer algo más a Juan Huerta de Soto, tanto a nivel personal como a nivel inversor, esta interesantísima entrevista que le ofreció a Ezra Crangle de MOI Global en español. La entrevista data de 2018. Coincide con un momento complicado para el performance de las acciones de corte "value".

Artículo en el blog de Cobas AM titulado Ventajas competitivas, por Juan Huerta de Soto

https://www.cobasam.com/es/ventajas-competitivas/

Otra aportación de Juan a la divulgación financiera es este artículo escrito en el blog de la página web de Cobas AM. El artículo recibe el título de Ventajas competitivas y, en él, Juan explica el concepto de las ventajas competitivas.

Ración doble de masterclass con Juan Huerta de Soto: Cómo encontrar buenos negocios y qué son y cómo distinguir las ventajas competitivas.

https://youtu.be/y8G3KS6nHhA

https://youtu.be/9bYw7IRXghE

En esta misma línea, Juan nos ofreció una ración doble de masterclass en el canal de YouTube de Value School. El primer vídeo explica cómo encontrar buenos negocios y el segundo de ellos explica qué es una ventaja competitiva y cómo podemos distinguirla. Pueden acceder a ellos a través de los links que publicaremos en la cuenta de Twitter del programa, @noduermedinero.

Invirtiendo en calidad, de Lawrence Cunningham, Torkell Eide y Patrick Hargreaves

https://valueschool.es/invirtiendo-en-calidad

Y, por último, nuestra recomendación de lectura. Este título es un buen complemento al contenido que hemos recomendado hoy porque tienen relación directa: Invirtiendo en calidad, de Lawrence Cunningham, Torkell Eide y Patrick Hargreaves. Pueden hacerse con él a través de nuestra librería, en www.valueschool.es/libreria, entre los títulos de inversión. Y aprovechando que Juan es el prologuista del libro. Juan, en una o dos frases, ¿cuál es la principal enseñanza que te has llevado de este libro?