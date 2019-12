La Generalidad propone un salario mínimo catalán de 1.239 euros mensuales

La Generalidad ha propuesto este jueves situar el salario mínimo catalán de referencia (SMR) en los 1.239,5 euros -17.353 euros anuales en 14 pagas-, lo que supone un 37,7% más que el salario mínimo interprofesional (SMI) fijado por el Gobierno.

Lo ha anunciado el vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonès, tras reunirse el Pleno de Cataluña, en una rueda de prensa junto al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y la secretaria de Economía, Natàlia Mas.

Aragonès ha explicado que el objetivo es aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora de Cataluña y acabar con la pobreza en el trabajo, y ha defendido que pese a no poder fijar por ley su implementación, lo pueden impulsar a través de la negociación colectiva, la contratación pública y la política salarial de la Generalidad.

"Somos conscientes de que hay limitaciones competenciales en esta materia, que es el Gobierno del Estado quien fija el SMI por ley, pero también somos conscientes de que esto no obvia las posibilidades que tenemos de incidir y de ir aumentando las retribuciones salariales de Catalauña", ha añadido.

El cálculo se ajusta a las recomendaciones del Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y el Parlamento de Cataluña de que el SMR debería representar, como mínimo, el 60% de la media salarial de Cataluña.

También ha previsto otro criterio, ajustado a las recomendaciones europeas, de utilizar como la referencia la media salarial, de manera que el SMR se situaría en los 1.060,1 euros mensuales --14.841 euros anuales--.

Aragonès ha asumido que el SMR no se implementará "de la noche a la mañana" y que tiene un impacto sobre los presupuestos y la dinámica empresarial, por lo que ha explicado que a partir de esta fijación habrá que establecer unos periodos y marcar un calendario para implementar la propuesta.

En este sentido, El Homrani ha explicado que esta propuesta es el inicio de un proceso que debe pasar por el análisis de los agentes económicos y sociales para luego pactar con ellos.

SMI insuficiente

"Si no hay un mercado de trabajo equitativo que da oportunidades y aborda sus retos, y uno de ellos es que no haya trabajadores pobres, no hay una comunidad y una sociedad justa y cohesionada", ha añadido el consejero de Trabajo.

Aragonès ha afirmado que el hecho de que el SMI fijado por el Ejecutivo central sea el mismo entre comunidades autónomas en que hay disparidades en el coste de la vida hace que en aquellas que este coste es más alto, el SMI "sea claramente insuficiente para proporcionar un nivel de vida digna a los trabajadores".

Por ello, ha considerado que el actual salario mínimo es poco equitativo y "no sirve para sacar de la pobreza a ciudadanos de Cataluña que, pese a trabajar, están en una situación de precariedad de ingresos".

El estudio elaborado por el Gobierno también calcula la incidencia potencial del SMR catalán para los diferentes colectivos, y ha constatado que los grupos de mujeres, jóvenes, personas que acceden por primera vez al mercado laboral y personas sin cualificación profesional son los que concentran una mayor proporción de individuos con remuneraciones equivalentes o inferiores a este salario.

Según el mismo informe, en la última década los salarios han registrado un estancamiento que ha afectado principalmente a los trabajadores menos remunerados, derivado en gran medida a la recesión económica.

Por su parte, Mas ha explicado que este aumento afectaría al 31% de los catalanes y ha defendido que ante el apunte de una afectación negativa en el empleo, los resultados empíricos demuestran efectos muy reducidos o directamente inexistentes.

"El incremento del salario mínimo es una de las medidas más efectivas para acabar con la brecha salarial de género", ha añadido.