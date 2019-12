Chiqui, explícamelo

La intervención de la Junta de Andalucía por el Gobierno de Sánchez no es solo un acto extemporáneo, puesto que castiga al primer Gobierno autonómico ajeno al PSOE por los desmanes del último Ejecutivo socialista, sino que es imposible de sostener desde los principios de prudencia y equidad que deben guiar la política financiera del Estado.

Dejando a un lado que la ministra interviene las cuentas andaluzas por un déficit provocado por ella misma cuando era consejera de Hacienda (que ya es mucho dejar, Chiqui, admítelo), lo cierto es que hay autonomías que están comportándose mucho peor que Andalucía en términos financieros, sin que este Gobierno les haya enviado ni un simple apercibimiento.

Vayamos a los datos oficiales del último boletín estadístico del Banco de España y veamos cómo se están comportando tres de las comunidades autónomas más importantes: Andalucía, gobernada por PP y Cs; Cataluña, en manos de los nacionalistas, y Valencia, gobernada por el PSOE. Las cifras no pueden ser más elocuentes:

COMUNIDAD Población (mill.) Déficit 2018 (mill.) Déficit total (mill.) Deuda/hab. % ANDALUCÍA 8,4 1.299 35.770 4.258€ 100,00 CATALUÑA 7,6 1.254 78.600 10.342€ 242,89 VALENCIA 5,0 1.648 47.877 9.575€ 224,88

Como puede apreciarse, la situación del déficit de la comunidad andaluza, cuyo incremento puntual ha excitado el celo interventor de Sánchez y Montero, no es, ni de lejos, tan preocupante como el de las otras dos comunidades. Cataluña y Valencia no solo han incurrido en un fuerte déficit en el ejercicio 2018, sino que su volumen de endeudamiento total supondría la quiebra de ambas CCAA si no estuvieran respaldadas por el Estado.

El endeudamiento por habitante, de hecho, es dos veces y media mayor en Cataluña que en Andalucía, y dos veces y cuarto mayor en Valencia. En otras palabras: catalanes y valencianos asumen una deuda autonómica muy superior a la que soportan los andaluces.

Entonces, ¿por qué se interviene Andalucía y se hace la vista gorda con Cataluña y Valencia? Pues porque los andaluces se han hartado del PSOE y eso hay que pagarlo. Chiqui, no hay otra explicación. Admítelo.