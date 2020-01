De Beyond Meat a Nestlé: los gigantes que están detrás de la industria vegana

La carne hecha a base de vegetales, pero con sabor a carne original, es una realidad. La mejor prueba la ofrece la nueva hamburguesa de Burger King, que ya se vende en los principales países del mundo. Detrás de esta industria, que podría llegar a superar los 79.000 millones de euros en 2030, según New York Times, se encuentran compañías que se están convirtiendo en auténticos gigantes de la alimentación, como es el caso de Beyond Meat, que salió a bolsa la pasada primavera.

Beyond Meat

Es la empresa más conocida porque salió a bolsa la pasada primavera y llegó a triplicar su valor, aunque se ha desplomado en los últimos meses. Aún así, esta compañía tiene una valoración de mercado superior a los 5.100 millones de euros y entre sus inversores se encuentran Leonardo Di Caprio y Bill Gates. La compañía se fundó en 2009 y en 2013 sus productos ya estaban a la venta en diversos supermercados de Estados Unidos. Aunque también distribuye a la cadena de comida rápida Randy's Burger, su principal fuente de negocio es la venta de productos a través de supermercados e internet.

Impossible Foods

Las hamburguesas de Impossible Foods contienen organismos genéticamente modificados (OGM) y soja. En cambio, las hamburguesas de Beyond Meat no contienen OGM ni soja, esta es la principal diferencia en cuanto al producto en sí. Sobre la empresa, Impossible Foods todavía no ha dado el paso de salir a bolsa, pero en su última ronda de financiación consiguió recaudar algo más de 680 millones de euros. A pesar de no haber debutado en el parqué, la compañía ha firmado un acuerdo con Burger King para distribuir estas hamburguesas veganas, y ha asegurado que ya es capaz de crear carne de cerdo artificial de origen vegetal. Esto haría posible que la empresa pudiera desarrollar productos como bacon o chorizo de origen vegetal.

Nestlé

Aunque las dos empresas mencionadas anteriormente son las más importantes en la industria vegana hasta el momento, Nestlé no quiere perder la oportunidad de estar en este mercado en crecimiento. El gigante con más de 150 años de historia anunció en 2019 el lanzamiento de su Awesome Burger, que estaba hecha de vegetales, trigo y soja. Con una valoración bursátil superior a los 270.000 millones de euros, la posición de mercado de Nestlé le permite poder ser una de las compañías referentes y ganarle la partida a sus competidores como Impossible Foods o Beyond Meat.

Kellogg's

La popular marca lanzó una filial llamada MorningStar Farms dedicada en exclusiva a la producción de productos vegetarianos. Es actualmente la productora de comida vegetariana más grande de los Estados Unidos. Además de hamburguesas, la compañía vende perritos calientes veganos y hasta alitas de pollo de origen vegetal que imitan el sabor del original.

Aunque estas son las cuatro compañías más importantes dentro de la industria vegana y vegetariana en estos momentos, no son las únicas. Es un sector con una gran competencia y hay más de 20 empresas dedicadas a la elaboración de este tipo de productos. Es el caso de la empresa Kroger, que comercializa Just Egg, consistente en huevo líquido hecho a base de proteínas vegetales hecha a partir de alubias. También hay compañías como NovaMeat especializadas en la creación de carne mediante impresión 3D. En España, la empresa Noel también ha lanzado al mercado ya su hamburguesa hecha a base de proteínas vegetales.