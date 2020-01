Las cifras que desmontan el supuesto "maltrato" a Teruel en materia de inversiones

Tomás Guitarte se ha convertido en uno de los diputados clave de la legislatura. Su formación, la agrupación de electores Teruel Existe, ha conseguido un solitario escaño que, no obstante, le ha convertido en un actor crucial, debido al estrecho margen de apenas dos votos que ha hecho presidente a Pedro Sánchez.

El diputado aragonés, que denuncia la "despoblación" de la "España Vaciada", no parece haber predicado con el ejemplo, puesto que se fue de Teruel con apenas diez años y ha residido en Valencia desde entonces. Tampoco parece cierto que Guitarte sea un mero vocero de la sociedad civil, puesto que su trayectoria profesional está marcada por sus negocios con los gobiernos del PSOE. Así, en la actualidad recibe 120.000 euros al año por alquilar unas oficinas a una agencia de la Generalidad Valenciana y, en 2018, recibió un contrato de 285.000 euros para dirigir las obras del nuevo hospital de Teruel.

Hay algunas voces que disculpan la incoherencia vital y que miran hacia otro lado los intereses ocultos de Guitarte porque defienden que, al menos, su causa es justa. Sin embargo, basta con repasar los datos de financiación de la provincia para comprobar que el discurso económico de Teruel Existe no se sostiene.

Según la agrupación de electores, Teruel debería sus problemas a la insuficiencia de las inversiones realizadas por los gobiernos nacionales y autonómicos en su provincia. La despoblación o el menor dinamismo económico serían, pues, la consecuencia del olvido de las autoridades estatales y regionales, que habrían dejado a Teruel sin las infraestructuras e inyecciones económicas básicas que permitan su desarrollo.

La única forma de analizar este planteamiento pasa por analizar las balanzas fiscales, que se pueden estudiar en clave autonómica y provincial. Empecemos por las de Aragón. ¿Qué situación tiene dicha comunidad en relación con el resto? Según las Balanzas Fiscales que presentó el ministerio de Economía en 2008, Aragón venía situándose en la zona media de la tabla, registrando algunos años un leve déficit (de apenas el 0,9-1,15% del PIB) y logrando en otros ejercicios un cierto superávit (del 1,82-1,83% del PIB). Más recientemente, en 2014, el ministerio de Hacienda volvió a realizar este cálculo y situó a Aragón como una de las comunidades que tienen una balanza fiscal positiva, con un saldo favorable de 633 millones de euros. En este sentido, los datos no respaldan el discurso de un Aragón carente de financiación por parte del Estado, pero ¿qué hay del gasto realizado a nivel provincial por el Ejecutivo autonómico? ¿Acaso es la Junta de Aragón la que deja de lado a los ciudadanos turolenses en sus inversiones?

La Fundación de Economía Aragonesa estudió esta cuestión en 2005, con un informe elaborado por Ramón Barberán Ortí y María Laura Espuelas Jiménez. Ambos académicos concluyeron que, "por el lado de los ingresos no existen grandes diferencias en la carga per cápita soportada por las provincias, aunque son los zaragozanos quienes hacen una mayor aportación fiscal", mientras que, "por el lado de los gastos, sí se dan importantes diferencias, siendo en este caso las provincias de Teruel y de Huesca las que obtienen mayores beneficios per cápita".

Así, la combinación de esta distribución de ingresos y gastos determinaría que, finalmente, "Zaragoza soporte un saldo deficitario, en tanto que las otras dos provincias, Teruel y Huesca, disfrutan de superávit en su balanza fiscal". Ese saldo per cápita sería positivo en 1.008 euros en el caso de los turolenses y 712 euros en el de los oscenses, mientras que los zaragozanos tendrían una merma de 297 euros por habitante. Medido en relación con el PIB, el saldo favorable de Teruel equivale al 6,3% de su producción, siendo el de Huesca del 4,4%. Para Zaragoza, la comparativa entre lo aportado a la caja aragonesa y lo recibido de la misma sería negativo en un monto del 1,8% del PIB.

"Elefantes blancos"

Por otra parte, es importante tener en cuenta que, más allá del gasto corriente y estructural que recibe la provincia de Teruel, existen otras partidas especiales que, a lo largo de los años, han financiado todo tipo de iniciativas centradas en la demarcación por la que ha sido elegido diputado Tomás Guitarte.

Es el caso del Fondo de Inversiones de Teruel, dotado con casi 1.000 millones de euros y asociado a diversos proyectos fallidos, de la iniciativa MINER, que movilizó 450 millones de euros y también financió distintos "elefantes blancos", o el plan de ayudas para la comarca de Andorra, donde se han aprobado gastos por más de 1.000 millones de euros.