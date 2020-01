Los empleos emergentes más demandados en España en 2020

En el futuro habrá muchos puestos de trabajo que hoy no existen o son muy minoritarios. Según PwC, para 2030 más de la mitad de los empleos que se desarrollarán no existen todavía. Pero esto no es todo, la automatización suplirá el 34% de los puestos de trabajo haciendo que muchos trabajadores tengan que formarse y especializarse en áreas desconocidas para seguir teniendo oportunidades en el mercado laboral.

Estos mismos datos contrastan con el último informe de Linkedin, que ha valorado las profesiones más demandadas del último año en España. "La tecnología digital es el punto común de los Empleos Emergentes 2020 en España. No solo desde un punto de vista técnico, los profesionales que más proliferan en LinkedIn son aquellos que, a través de la tecnología, conectan a personas, ayudan a los gestores a tomar decisiones más inteligentes e informadas e impulsan el cambio estructural en las organizaciones para hacerlas más ágiles y competitivas", destacan en el estudio.

En España, los especialistas en Inteligencia Artificial, desarrolladores de Salesforce y especialistas en Customer Success han crecido por encima del 70%, con respecto al año anterior. Se trata de una tendencia al alza, que acerca el uso de la tecnología, la gestión de datos y la información a las estrategias de mercado y ventas, que tienen la mejora de la gestión de relaciones con clientes y consumidores como su fin último.

De esta manera, los cinco puestos de trabajo emergentes que más han crecido en el último año han sido: Especialista en Inteligencia Artificial (76%), Desarrollador de Salesforce (75%), Especialista en Customer Success (70%), Ingeniero de Robótica (65%) y Especialista en Ciber Seguridad (60%). Además, son las grandes urbes españoles, Madrid y Barcelona las que concentran la gran mayoría de los puestos de los Empleos Emergentes.

Los Empleos y Habilidades Emergentes en España 2020 reflejan un cambio en las estructuras organizativas y ofrecen pistas sobre hacia dónde avanzan las sociedades y cuáles son los profesionales llamados a liderar los cambios sociales. "Un nuevo paradigma que requiere una visión renovada por parte de las empresas que quieran adaptarse a los cambios vertiginosos a los que se enfrenta el mundo laboral, teniendo en cuenta las exigencias de los clientes, pero sin olvidar la misión y visión de la organización", comentan en el informe.

Lo más llamativo son los salarios que, al haber pocos profesionales especialistas en estas áreas, son bastante altos. Por ejemplo, un especialista en inteligencia artificial, que es el puesto de trabajo que más ha crecido en España entre 2018 y 2019 cobraría entre 125.000 y 225.000 euros al año. Lo mismo ocurre con los profesionales especializados en machine learning (aprendizaje automático), ya que su salario medio anual supera los 130.000 euros.