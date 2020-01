Las lavadoras arrastran a las secadoras: 7 'papers' que avisan de los peligros de los aranceles

En los últimos años hemos presenciado un repunte del proteccionismo, sobre todo, debido al aumento de aranceles por parte de la Administración Trump. ¿Cuáles son los efectos económicos del proteccionismo? ¿Debería aplicarse o, por el contrario, ser rechazado? Veamos qué dice la evidencia.

Los economistas Flaaen et al. (2019) investigaron las consecuencias para los consumidores estadounidenses de los aranceles a las lavadoras de EEUU en 2018 y hallan un aumento del 12% en el precio de las lavadoras y de las secadoras. Éstas últimas, a pesar de no estar sujetas a tales aranceles, son un bien complementario de las primeras y también suben de precio. En el siguiente gráfico se puede apreciar el aumento de los precios para ambos bienes.

Para tener una visión general del efecto de los aranceles sobre la economía estadounidense, recurriremos al estudio de Fajgelbaum et al. (2019), que halla unas pérdidas en los ingresos reales para los clientes estadounidenses de importaciones de 51.000 millones de dólares, el 0,27% del PIB, debido a, por ejemplo, el encarecimiento de los precios.

Otro estudio que recientemente ha llevado a cabo la Reserva Federal investiga el efecto de los aranceles en el sector manufacturero de Estados Unidos y el de los aranceles impuestos como represalia sobre el empleo, los precios que soportan los productores y la producción. En los gráficos siguientes se puede apreciar el aumento de aranceles a las importaciones y los aranceles sobre EEUU como represalia, señalando con flechas cuáles son los bienes afectados.

En la primera gráfica aparecen, por ese orden: paneles solares y lavadoras, acero y aluminio e importaciones chinas. En la segunda se observan los aranceles represalia por parte de China, Rusia, México, Turquía, Canadá y la Unión Europea por los aranceles estadounidenses al acero y aluminio y, por otro lado, aranceles represalia de China por los aranceles estadounidenses a sus importaciones.

Los resultados indican que los aranceles causaron un aumento de los costes de producción y de las represalias arancelarias, además de una reducción del empleo en el sector manufacturero del 1,4%. En los gráficos siguientes se puede apreciar la caída del empleo debido al aumento, tanto de los precios de producción, como de los aranceles a las importaciones y los aranceles represalia.

El efecto de los aranceles en las elecciones

¿Influyó el aumento de los aranceles del Gobierno de Trump en las elecciones de 2018? Según el estudio de Blanchard et al. (2019), los efectos de la guerra comercial, que afectaron sobre todo a estados con un voto mayormente republicano, están asociados con una caída del voto en tales estados, dando como resultando 5 asientos menos para el partido del presidente Trump en la Cámara de Representantes. En el mapa siguiente se pueden apreciar los lugares con mayor pérdida de votos para el Partido Republicano debido a la guerra comercial.

¿Creció a finales del siglo XIX por el proteccionismo?

En las últimas décadas del siglo XIX, Estados Unidos mantuvo unos altos aranceles a las importaciones mientras conseguía un alto crecimiento. Así pues, no son pocos los que concluyen de tal período que los aranceles fueron responsables de su crecimiento económico. ¿Es esto cierto? Correlación no es igual a causalidad, y el economista Douglas Irwin lo demuestra en un estudio en el cual concluye que el crecimiento de Estados Unidos durante tal período se debió sobre todo al crecimiento demográfico y a la acumulación de capital. Además, dice que el encarecimiento de las importaciones pudo haber dificultado la acumulación de capital y que el crecimiento de la productividad fue mayor en los sectores no comerciales no afectados directamente por los aranceles, como se aprecia en la siguiente tabla.

¿Bajar aranceles causa un mayor crecimiento?

El estudio de Estevadeordar & Taylor (2008), que analiza más de 40 países, aporta evidencia de que reducir los aranceles causa un mayor crecimiento económico. Concretamente, en un período de 15 años, se comprueba que aquellos países que redujeron sus aranceles tienen un 1% más de crecimiento que aquellos que no lo hicieron, como se puede apreciar en el gráfico siguiente.

Una revisión de los estudios sobre reformas comerciales a finales de los años 80 y principios de los 90 realizado por Irwin (2019) sugiere efectos parecidos: los países con una mayor apertura comercial tienen, tras una década, entre 10 y 20% mayor PIB per cápita que aquellos más cerrados.

Así, la evidencia empírica ha demostrado que el proteccionismo es perjudicial para el crecimiento económico, para el empleo y para los consumidores. Estados Unidos no es ninguna excepción, el efecto del aumento de aranceles ha sido negativo y como castigo, el Partido Republicano sufrió una importante pérdida de votos en las elecciones a la Cámara de Representantes en 2018. Esto indica que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, la protección de los mercados nacionales a costa de los extranjeros les perjudica gravemente.