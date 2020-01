Finizens saca músculo: "Venimos a transformar radicalmente la forma de invertir"

Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, ofreció este miércoles en Madrid una rueda de prensa para presentar los números de su agencia de valores. "No somos una startup", deja claro Semenzato a preguntas de los periodistas, "somos una gestora muy joven que tiene más clientes en el mercado que otras gestoras consolidadas", dice tras presumir de que han alcanzado en sólo tres años los 8.000 clientes en España.

En un perfecto español pese a ser italiano de origen, Semenzato despliega un discurso con el que hace fuerte a su firma sin fisuras y con un convencimiento pleno en el mensaje: "Hemos venido a transformar radicalmente la forma de invertir en España", subraya. Y es cierto. Actualmente, Finizens representa uno de los actores más activos y propositivos en la gestión pasiva independiente en España, con un crecimiento exponencial "de tres dígitos", presume Semenzato.

Por bajar a las cifras, Finizens presume de haber obtenido una rentabilidad neta (descontados los costes de gestión) superior al 22% en 2019. Su estrategia se basa en cinco perfiles de riesgo distintos conforme a los que se han creado fondos indexados que han obtenido en 2019 una rentabilidad de +8,18% para su cartera más conservadora y de +22,17% para su cartera con mayor exposición a la renta variable.

Otro de los datos destacados de esta presentación es la trayectoria de la firma a lo largo de sus tres años de historia y es que desde su lanzamiento en 2017, las carteras de Finizens han generado una rentabilidad neta acumulada del 7,55% para su cartera más conservadora y del 22,8% para su cartera más expuesta a la renta variable, diseñada para los perfiles con mayor tolerancia al riesgo. Ambos porcentajes muy por encima de la media del mercado.

Según Finizens, las claves que explican el rendimiento superior de las carteras del gestor automatizado con respecto a la media del mercado son su política de bajas comisiones, una elevada diversificación a nivel global con más de 20.000 posiciones distintas en todo el mundo, acompañadas de una gestión sistemática basada en algoritmos y tecnología financiera de última generación y todo enmarcado en una filosofía de inversión de largo plazo.

Hay que recordar que el volumen invertido en estrategias de gestión pasiva en otros países desarrollados como EEUU ronda el 50%. En la UE alcanza el 20% mientras que en España representa tan sólo el 2%. "En España es casi imposible poder comprar un fondo Vanguard –líderes en el mercado de gestión pasiva– porque su estrategia de bajas comisiones apenas deja margen de beneficio a los distribuidores clásicos en España, los bancos", motivo por el que nunca lo han introducido en su oferta.

Por eso, Giorgio Semenzato está convencido de que su estrategia es invatible: "Una alternativa de inversión que te permite tener una diversificación global con más de 20.000 posiciones, que cuando crece, lo hace más que la media de mercado y que cuando cae lo hace mucho menos que la media de mercado, con una visión a largo plazo y con una estrategia de comisiones extraordinariamente bajas, la verdad es que creemos que es un producto sin competencia actualmente en el mercado".

Bajas comisiones

Aquí se enmarca la nueva iniciativa de la que nos han hablado en Finizens, "Tú por delante", la llaman y consiste en un sistema de comisiones decrecientes, que de momento y por problemas de normativa legal y fiscal en España, sólo aplica a Finizens Premium, es decir a sus planes de inversión, no a los planes de pensiones ni a los de ahorro. Pero ¿en qué consiste?

Finizens promete rebajar las comisiones de gestión dos puntos básicos al año de modo que comienzan pagando un 0,42% y año a año bajan hasta un mínimo del 0,15%. Es más. Según Semenzato, esta iniciativa también afecta a los clientes actuales de Finizens, ya que se aplicará con carácter retroactivo a los clientes actuales. "Somos la primera empresa que hace esto en el mundo", exclama Semenzato.

Preguntado por la influencia de las subidas o bajadas de mercado Semenzato ha dejado claro que en Finizens "no trabajamos con una bola de cristal, nosotros no damos opiniones, damos rentabilidad", señala.

¿Objetivos?

Parece que los rostros de Finizens no ven techo a su propuesta y tanto Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio, como el CEO Giorgio Semenzato creen que en 5 años alcanzarán los 100.000 clientes y los 7.000 millones de euros bajo gestión. "Estas cifras consideramos que son conservadoras, pensando en que el esquema actual se repita y no que mejore, que es lo que esperamos", decía el CEO de Finizens.

¿Y por qué tanto optimsimo? Porque son muchos los expertos, incluido Warren Buffett, que piensan que la estrategia en gestión pasiva es la mejor alternativa para clientes no profesionales o no experimentados, porque supone una apuesta global –casi en el plano filosófico– a que la humanidad va a seguir avanzando, y por un aspecto generacional fundamental: los clientes que soportan el modelo de distribución tradicional, que actualmente copa más del 90% del mercado –la banca tradicional– "son los padres y los hijos ya no están acostumbrado a un modelo basado en la confianza e incluso amistad con el gestor o comercial de la oficina, las nuevas generaciones, buscan, comparan, se informan, operan con nuevas tecnologías y buscan la mejor alternativa y creemos que esto les va a llevar a la gestión pasiva", decía Semenzato.

En definitiva, un discurso rompedor, lleno de optimismo y enseñando músculo. Aún la gestión independiente en España representa una porción mínima, casi testimonial del volumen total de activos bajo gestión en España, pero el potencial de crecimiento es, sin duda espectacular.