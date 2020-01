Nace Hello Auto, la aseguradora que revoluciona el seguro de coches

Nace Hello Auto, la primera neoaseguradora europea de capital español con licencia de la Dirección General de Seguros que quiere revolucionar el seguro de coches. Hello Auto realiza una oferta disruptiva frente al sistema de seguros tradicional y asegurará los vehículos gracias a un innovador asistente de conducción que ofrece la gama más amplia de servicios a los conductores, convirtiendo sus vehículos en coches conectados y transformando la experiencia de conducción. Este dispositivo, llamado Hello Auto Connect y valorado en 150 euros, se entregará a los clientes de la compañía de forma gratuita.

Gracias al asistente de conducción, el más avanzado del mercado, la Compañía hace una propuesta clara: ¿Conduces bien? Paga menos. Así de simple. Hello Auto es directo, claro y transparente en las condiciones que ofrece a sus clientes, garantizando, además, que el asegurado pueda ahorrar hasta un 50% anualmente. Los datos del uso del vehículo permitirán ajustar el precio de la póliza a los asegurados de forma individualizada.

Esta compañía nace con la intención de cambiar el modelo que conocemos. El seguro evoluciona hacia una plataforma de servicios de movilidad.

En términos de seguridad para el conductor, Hello Auto Connect se convierte en el nuevo copiloto de los conductores. El asistente de conducción posee detección automática de accidentes y el sistema eCall. Hello Auto conocerá en tiempo real si el conductor ha sufrido un accidente, avisando inmediatamente a los servicios de emergencia, reduciendo el tiempo de asistencia y ayudando a salvar vidas. El asistente cuenta también con una cámara integrada (dashcam) que permitirá al cliente evitar ser culpado de un accidente del cual no ha sido responsable y eliminando el fraude, que se estima en 1.000 millones de euros anuales.

Hello Auto Connect también permite aumentar la seguridad de los vehículos, conociendo en todo momento la ubicación del coche; recibiendo alertas de robo o movimiento en el móvil; y, de manera opcional, ofrece la posibilidad de bloquear el arranque del vehículo mediante un sistema antirrobo. E incorpora el "modo parking" en el que el coche avisa en caso de recibir algún impacto mientras se encuentra estacionado.

En ruta, como asistente de conducción, dispone de avisador de radares, asistente pasivo de velocidad y análisis de rutas realizadas, lo que permitirá a los asegurados conducir de forma más segura y recibir información sobre su forma de conducir, con el objetivo de mejorarla y que puedan reducir el coste de su seguro.

Conectividad y seguridad vial

Otra parte fundamental de Hello Auto son las funciones de conectividad. El asistente dispone de conectividad 4G. Puede actuar como un hotspot WIFI ofreciendo a los pasajeros disfrutar de sus contenidos online favoritos. Además, el asistente permitirá de manera automática pagar servicios de estacionamiento regulado, acceder y pagar en parkings públicos, acceder a parkings privados sin mandos o el pago de repostaje en gasolineras, entre otras muchas funcionalidades.

De esta manera, Hello Auto esperar contribuir decididamente a la mejora de la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad en las carreteras españolas.

El ecosistema de movilidad, la individualización del precio y la eliminación del fraude hacen de Hello Auto una disrupción en el mercado del seguro, con el objetivo de transformar un sector muy tradicional y poco tecnificado, como es el asegurador, de la forma que lo hicieron en su momento Netflix, Amazon o AirBnB, en sus respectivos sectores.

Es importante mencionar que el proyecto, en su nacimiento, ha recibido el apoyo de los mayores reaseguradores del mundo, como son Munich Re, Mapfre Re, Swiss Re, Scor y QBE España, entre otras.