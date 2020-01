El fracaso de la televisión de Ximo Puig: 56 millones para una paupérrima audiencia

À Punt es la televisión publica valenciana creada Ximo Puig para ser la heredera del extinto Canal 9. Tras la victoria electoral de Puig, se tardaron casi dos años en poder ver hecha realidad la promesa electoral del líder el PSOE valenciano. El 10 de junio de 2018 comenzaba a emitir la nueva tele pública de la Comunidad Valenciana y desde entonces la polémica, los malos datos y el alto presupuesto han sido noticia.

Á Punt tiene un presupuesto para 2020 de 56 millones de euros, 127.000 euros más que la partida concedida en 2019. Esto convierte a la cadena en la sexta autonómica más cara de España, a pesar de todo, las reivindicaciones de la actual directora, Empar Marco, cuyo cargo está pendiente de lo que decida la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, pedían aumentar el presupuesto 20 millones de euros más. "Necesitamos más presupuesto para hacer mejores programas. Necesitamos dinero. Estamos, además, en un edificio que chupa mucho, es muy caro de mantener. En cualquier caso, no estamos hablando de mucho dinero más", señalaba a Las Provincias.

Paupérrima audiencia

La audiencia de À Punt es un dato controvertido y polémico que termina de confirmar la poca aceptación que está teniendo la cadena entre los valencianos. En sus inicios, la cadena valenciana ya generó la primera polémica de su corta existencia, ya que no ha querido someterse a la tradicional medición de audiencia. Pese a ello, la dirección se ha gastado 55.055 euros para hacer una encuesta a 4.800 valencianos con el fin de estimar su repercusión, según informó El Mundo.

2019 no fue tampoco un buen año para esta tele pública, según los datos de la Sindicatura de Comptes, la Intervención general de la Generalidad, las audiencias diarias y el estudio Radiografía de España por regiones. En este último estudio, la cadena no ha conseguido colarse en ninguno de los rankings en los que se mencionan las cinco cadenas más vistas en cada territorio. À Punt no ha aparece ni entre los cinco programas o emisiones más vistos del año en Valencia, ni entre las cinco cadenas preferidas de los valencianos.

En cuanto a los datos ofrecidos por Barlovento correspondientes al mes de noviembre de 2019 (el último del que se tienen datos), TV3 fue la cadena más vistas con el 16,7% de share y TV CAN cerró el top 10 de las autonómicas con un 4,4%. Mientras que À Punt consiguió un mísero 1,9%, pero lo peor de todo es que, desde el pasado mes de septiembre, acumuló una caída de ocho décimas.