¿El capitalismo mata? Greta Thunberg se registra como marca comercial

En las diversas manifestaciones "por el clima" celebradas durante el otoño, uno de los lemas más repetidos aseguraba que: "el capitalismo es incompatible con la vida". La versión abreviada del mismo se resumía en: "el capitalismo mata". Dos afirmaciones que no se corresponden con los datos empíricos ya que, según Panampost, los países más capitalistas son, a su vez, los que menos contaminan.

El germen de esas manifestaciones, que han impulsado la idea de que la contaminación la provocan los países capitalistas (a pesar de que China es el país más contaminante del mundo), lo sembró el movimiento Fridays for Climate (Viernes por el Clima). Ahora, tanto ese movimiento como su impulsora, la famosa Greta Thunberg, se han registrado como marcas.

Según la joven de 16 años, la decisión tomada no tiene ningún interés comercial, sino judicial. La adolescente y sus asesores legales quieren llevar a los tribunales el uso ilícito de los nombres Fridays for Climate y Greta Thunberg. La activista sueca ha asegurado que se están utilizando ambos nombres para contactar con personas conocidas y para pedir dinero para el movimiento sin su consentimiento.

Por último, Greta ha informado de que ha decidido crear una fundación sin ánimo de lucro, junto a su familia, para poder "canalizar los ingresos" que recibe por intereses de libros, premios y donaciones. Esta organización, que liderará ella misma, promoverá la defensa del clima y la sostenibilidad.

Beneficios de registrar una marca

Los beneficios de ser el titular de una marca registrada son varios: disposición de la marca con fines comerciales, protección contra el uso de terceros y derecho a vender la marca a un tercero, entre otras cosas.

Lobbies y multinacionales

No son pocas las voces que acusan a Greta Thunberg, especialmente a sus padres, de servir de portavoz de los lobbies verdes y de estar patrocinada por multinacionales. The Sunday Times fue el diario que hizo la primera investigación sobre esto. El periódico destaca la relación entre Greta y el magnate Ingmar Rentzhog, fundador de We Don’t Have Time. Unas semanas después, The Times aseguró que el activista Bo Thoren estaba buscando caras nuevas y jóvenes para recrear una huelga escolar inspirada en las manifestaciones juveniles tras el tiroteo de Parkland. Esa campaña sería promovida, precisamente, por We Don’t Have Time.

Pero no solo eso, el magnate y la madre de Greta, Malena Ernman, se conocieron tres o cuatro meses antes de que Fridays for Climate fuera una realidad. Precisamente, desde entonces, Ernman se hizo vegana y dejó de coger el avión para desplazarse, ya que es una famosa cantante de ópera.

Por si esto fuera poco, Rentzhog es también el presidente de Global Utmaning, un Think Tank en el que están implicados líderes de lobbies, ejecutivos de empresas energéticas e incluso políticos. De hecho, la fundadora del Think Tank es Kristina Persson, exmiembro del Partido Socialdemócrata. En ese organismo también está David Olsson, miembro de Svenska Bostadsfonden, uno de los fondos inmobiliarios más grandes de Suecia