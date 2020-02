El MWC de Barcelona se prepara para el coronavirus: aconsejan evitar los apretones de manos

Del 24 al 27 de febrero, Barcelona acoge una de las ferias más importantes del mundo: el Mobile World Congress (MWC). Sin embargo, la aparición del coronavirus de Wuhan a mediados de enero está haciendo que el desarrollo del evento no se produzca con normalidad. De hecho, la compañía LG ya ha confirmado que no estará en la Ciudad Condal debido al riesgo de contagio del virus. Por su parte, la firma china ZTE ha cancelado la rueda de prensa que tenía prevista, aunque sí mantendrá el stand en el recinto.

LG Electronics ha justificado su decisión aseguran que así "elimina por completo el riesgo de exponer a los empleados de LG al virus en viajes internacionales, actividad que se ha vuelto mucho más restrictiva en LG a medida que el virus continúa propagándose".

La empresa surcoreana ha sido la primera en anunciar que no acudirá al evento y ZTE la primera en anunciar que no dará una rueda de prensa. Pero puede que no sean las únicas. Es decir, es probable que en los próximos días importantes empresas del sector tecnológico se caigan del MWC o cancelen algunos de los actos que tenían previstos. Por el momento, las únicas que han confirmado su presencia y sus actos han sido Huawei, Samsung y Oppo.

No a los apretones de manos

Por todo ello, la entidad organizadora, GSMA, ha confirmado que pondrá en marcha un protocolo especial para paliar el riesgo de contagio y dar tranquilidad a los asistentes. Entre las medidas que se llevarán a cabo se encuentra el cambio de micrófonos de los conferenciantes de forma frecuente y recomendar a los asistentes que eviten los apretones de manos entre los representantes de las compañías. En el mismo sentido, GSMA también ha asegurado que mejorarán y aumentarán la frecuencia de limpieza y desinfección de los espacios más transitados como pueden ser los baños o las zonas de catering.

No hay que olvidar que al MWC acuden cada año unas 110.000 personas, aunque es probable que en la edición de 2020 baje de manera considerable el número de asistentes. A pesar del gran número de visitantes, desde GSMA llaman a la tranquilidad y aseguran que desplegarán una "campaña informativa de sensibilización" y habrá "disponibilidad de materiales de desinfección y desinfección para uso público".