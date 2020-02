Lidl alerta que no se consuma uno de sus productos por ser 'tóxico'

El supermercado ha lanzado un alerta a sus consumidores en la que solicita la devolución del producto Kani Orégano, 7,5g por el valor de "alcaloides pirrolizidínicos" que pueden provocar "afecciones hepáticas en caso de ingesta prolongada".

Según la nota emitida por Lidl el pasado 28 de enero, "los alcaloides son componentes vegetales procedentes de plantas no deseadas que crecen junto a los cultivos y que no se han separado correctamente durante la cosecha. Estos pueden provocar afecciones hepáticas en caso de ingesta prolongada". Por ello, Lidl ha solicitado a los clientes que "devuelvan el producto y no lo consuman".

Nota de alerta emitida por Lidl

Ambos lotes se han retirado de la venta y se pueden devolver en cualquier tienda de Lidl. La cadena de supermercados reembolsará el precio de la compra, "incluso sin presentar el ticket de compra".

Lidl ha pedido disculpas a sus clientes y ha querido dejar claro que "ningún otro lote de orégano y ningún otro producto de la maca Kania, vendido por Lidl, está afectado por esta campaña de devolución".