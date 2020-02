Montero lanza tres propuestas para tratar de sofocar la rebelión de las CCAA por el IVA

El ministerio de Hacienda ha tardado más de un año y medio en convocar a todas las Comunidades Autónomas en el esperado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esta popular cita, que tiene lugar en Madrid, según el reglamento, "como mínimo, dos veces al año", ha arrancado este viernes, a las 16:30 horas, más cargada de polémica que nunca.

Si hace unos años la financiación catalana y el sistema de reparto autonómico acaparaban la mayor parte del interés mediático del CPFF, ahora, el foco del conflicto está en los 2.500 millones de euros que Hacienda les debe a las regiones por la liquidación del IVA de 2017. De esta cifra, unos 1.500 millones se los adeuda a las regiones del PP, y lo que queda, al resto, lo que también ha desatado inevitablemente la ira de los propios barones socialistas.

Uno de los más críticos con sus compañeros de partido ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha llegado a anunciar que está dispuesto a llevar a los tribunales al Gobierno si no le pagan los 130 millones que le debe. Otro que tampoco ha descartado acudir a los tribunales ha sido el presidente valenciano, Ximo Puig, al que Hacienda le debe 280 euros. Pero más ferviente está siendo la guerra que han emprendido las regiones del PP con Hacienda para reclamar el dinero que les pertenece. En tromba, los diferentes responsables autonómicos populares han cargado contra Montero en las últimas semanas, acusando al Gobierno socialista de "mentiroso", "moroso", de "reírse" de sus ciudadanos" y hasta de "robarles". Andalucía tiene pendiente de cobrar 537 millones y Madrid, 337 millones.

Las tres ofertas de María Jesús Montero

Fue el pasado mes de enero, cuando María Jesús Montero confirmó los peores presagios de las CCAA, al informarles de que no pensaba pagar el IVA excusándose en que se había pasado el plazo. Esta rotunda negativa le ha costado una rebelión autonómica que, ahora, ha intentado acallar con tres proposiciones que no convencen a las regiones del PP.

La oferta principal es que no les piensa abonar el IVA, pero les dará más flexibilidad presupuestaria. En concreto, les ha anunciado que suavizará la senda del déficit autonómico al 0,2% del PIB en 2020, lo que supone unos 2.500 millones. En el PP rechazan de lleno esta compensación porque lo que no quieren es que Hacienda fuerce a las regiones a endeudarse más este año. Quieren el ingreso del dinero contante y sonante.

El nuevo déficit del 0,2% está dos décimas por encima del nivel aprobado por el Gobierno del PP en 2017 y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año. Con los cambios de la ministra, en 2021, la nueva senda de déficit será del 0,1% y no será hasta 2022, cuando el PSOE exija que las CCAA terminen el ejercicio con las cuentas equilibradas.

La segunda concesión de Montero es que ha decidido no tener en cuenta la parte de déficit imputable al IVA en 2019. Como en su anterior mandato, el Gobierno de Pedro Sánchez sí se comprometió a pagar ese mismo IVA adeudado, las regiones no realizaron los ajustes necesarios para subsanar ese pasivo y se gastaron el dinero el año pasado, lo que disparó su déficit, e incluso, el período medio de pago a proveedores.

Para subsanar el error, Montero les ha propuesto no tener en cuenta la parte correspondiente al IVA, por lo que se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019. Por ejemplo, si tras descontar el efecto del IVA las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019. Si una comunidad cumple con el déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF), lo que le permite mayor autonomía fiscal. Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA. Eso implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.

La tercera y última oferta de Montero es un préstamo gratis con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0%. Eso sí, la región que se acoja a esta opción estará supervisada y fiscalizada por el propio departamento de Hacienda.

A pesar de los esfuerzos de Montero, la ministra no parece haber convencido a las CCAA, ni siquiera, a las de su propio partido. La consejera socialista de las Islas Baleres, Rosario Sánchez Grau, ha dejado claro que "el déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019". Los populares Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia) también se han mostrado en contra de la deuda que les está ofreciendo la responsable de Hacienda.

Montero no ha querido incluirlo en el orden del día

Dada la repercusión que está teniendo la devolución del IVA para las CCAA, llama la atención que la responsable de Hacienda no haya incluido este asunto en el orden del día del CPFF. Fuentes populares han asegurado que varias regiones realizaron un escrito hace unos días para solicitar tratar el reembolso de los 2.500 millones como uno de los puntos prioritarios de la reunión de hoy, pero Montero se negó. Este ha sido el orden del día.