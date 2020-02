Pullmantur cruceros cerró 2019 como el mejor ejercicio de los últimos 15 años en resultados económicos, con un incremento del 5% en los ingresos con respecto al año precendente y manteniendo la capacidad, según ha informado su presidente y consejero delegado, Richard Vogel.

El directivo, que no ha aportado los datos económicos de la compañía, ha destacado que el número de pasajeros se vio incrementado ligeramente (0,7% más, aproximadamente) durante 2019, hasta los 406.000 pasajeros.

De este total, el mercado español representa alrededor del 40%, ya que la compañía de cruceros contabilizó 163.000 clientes españoles en el año. Asimismo Vogel ha resaltado que Pullmantur está "100% enfocado al mercado español", donde acapara el 28% de la cuota de mercado, así como al latinoamericano.

En cuanto al mercado español, Vogel ha puesto en valor el margen de crecimiento que tiene ya que el nivel de cruceristas, que en la actualidad es de unos 550.000, era de 700.000 antes de la crisis. En su opinión, el flujo de cruceristas españoles podría incrementarse en los próximos años hasta rondar el millón.

No obstante, para el año 2020 el directivo ha destacado que la retirada de un barco, el 'Zenith', podría tener un impacto negativo del 20% en los ingresos. No obstante, en mayo del próximo año incorporarán a su flota el 'Grandeur of the Seas', operado actualmente por Royal Caribbean, que supondrá una inversión de unos 25 o 30 millones de euros.

Este nuevo buque, que comenzará a navegar en rutas por el norte de Europa, ampliará la capacidad de la compañía en un 30%. Vogel ha señalado que la previsión para 2020 "es positiva" y que esperan tener una flota de entre cinco y seis barcos operando para los mercados español y latinoamericanos.

Efectos del Coronavirus

Vogel ha destacado que Pullmantur no se está viendo afectado por la situación de crisis ante el brote de coronavirus, ya que no tiene incidencia en España, pero ha reconocido que supone "un gran reto en la industria".

En concreto, ha señalado que hay clientes "muy preocupados" por el brote de esta enfermedad cuando viajan en avión o en barco, pero que están siguiendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Clia) para mantener la seguridad a bordo.

Así, se está denegando el embarque a todos los pasajeros que hayan estado o transitado por las zonas afectados en un plazo de 14 días, a los que se les devuelve el importe de sus pasajes, y se están reforzando los controles y asistencia sanitaria.

Sostenibilidad

Por otro lado, Vogel ha esgrimido que la industria debe y está trabajando en medidas medioambientales como la reducción de la huella de carbono o la eliminación de plásticos de un solo uso.

Sin embargo, ha puesto en valor que las medidas que están tomando algunas autoridades para limitar el número de cruceros que visitan los puertos deben ser consensuadas, ya que la industria de cruceros planea las temporadas con antelación y, además, el impacto de su actividad "no es solo para la compañía", sino que repercute tanto en la economía del destino como en otros agentes vinculados, como pueden ser los aeropuertos.

Además, ha puesto en valor que está "de acuerdo" con la imposición de tasas para los visitantes en cruceros siempre que este dinero se destine al medioambiente o la educación.