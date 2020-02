Autónomos y supervivientes: “A veces no nos llega ni para comer. Somos los cajeros del Estado”

Peluqueros, esteticistas, fruteros, panaderos, electricistas, fontaneros, camioneros, y, en definitiva, autónomos representantes de todos los gremios se han hartado de soportar los elevados impuestos a los que son sometidos por parte del Estado. Algunos creen que lo único que le falta a Hacienda es que les embargue un riñón. El pasado fin de semana, por primera vez, la asociación apartidista AUPA (Autónomos Unidos Para Actuar) supo aunar fuerzas de diferentes sectores, y consiguió que miles de afectados salieran a la calle para reclamar al nuevo equipo de Gobierno de Pedro Sánchez, una reducción de impuestos inmediata.

Manifestación de autónomos en Madrid I AUPA

Los trabajadores por cuenta propia hacen malabares para poder abrir la persiana de su negocio, repostar combustible en la furgoneta, o realizar un pedido para contar con materia prima en el almacén. Existen actualmente un total de 3.254.663 de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). De estos, 1.500.000 no llegan al salario mínimo interprofesional de 950 euros mensuales, según los datos ofrecidos por el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha.

"A veces no tenemos ni para comer"

La elevada cuota a la que tienen que enfrentarse, 283 euros mensuales, los hace polvo. Por no hablar del resto de impuestos que deben pagar sí o sí. Si no se obtiene beneficios, no hay escapatoria. "Los autónomos tenemos una deuda contraída con el Estado que se hace más imposible pagar. Estamos llegando al límite de nuestros esfuerzos como trabajadores independientes. IRPF, IVA y cuota de 283,03 céntimos mensuales destrozan nuestra humilde economía. A veces no tenemos ni para comer. Si no llegamos ni al salario mínimo, deberían dejarnos solo pagar una cuota cero o que fuera meramente simbólica", denuncia Pedro García, cofundador de AUPA.

García es albaceteño, y en su ciudad natal lucha por sacar a flote su tienda de ropa. Lamenta que los políticos no comprendan que machacando a los autónomos se está generando más paro, menos dinero y un gran perjuicio a la economía. "No podemos ni comprar una casa, ni reinvertir para contratar a otros empleados, o reformar y ampliar nuestro propio negocio. Cada vez resulta más difícil subsistir. En Albacete, por ejemplo, no dejan de cerrar los pequeños negocios".

"Somos los cajeros del Estado"

La recesión económica está haciendo mella en uno de los sectores más debilitados y castigados por la Agencia Tributaria. "Somos los cajeros del Estado. Los más castigados por las tasas impositivas. Somos recaudadores de IVA, si no lo hemos cobrado ¿por qué hemos de adelantarlo de nuestro bolsillo? Parece que los sucesivos en gobiernos en España no entienden que así están creando paro. Necesitamos cuotas progresivas que se pague según los beneficios obtenidos.

"Tengo muchos conocidos que no han percibido su salario algunos meses para que pudieran cobrar sus trabajadores. Se lo lleva todo el Estado. Fíjate que lanzamos una encuesta en Facebook preguntando a los usuarios si les gustaría tener un hijo autónomo. El resultado fue negativo en todas las respuestas. Nadie quiere ese drama y sufrimiento para su hijo. Somos ya una especie que se va a extinguir en nuestro país si seguimos por este camino".

Sin respuesta del Gobierno

Desde AUPA tienen muy claro que no van a parar. Sus reivindicaciones continuarán hasta que consigan una reunión con las fuerzas políticas gubernamentales. De momento, solo se oyen grillos porque María Jesús Montero no se ha mostrado por la labor de atenderlos, y ha desoído las peticiones.

"Le hemos escrito a Pedro Sánchez, y a responsables del equipo de Gobierno. Estamos a la espera de respuesta. Pero esto solo ha empezado. Vamos a continuar con las movilizaciones. Estamos todos de acuerdo en que la precariedad laboral que padecemos debe ser oída por parte de las instituciones. Los autónomos ya nos hemos unido y esperemos que los políticos nos escuchen. Lo estamos pasando muy mal", concluye Pedro García.