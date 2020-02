Álvarez Pallete: "No gestionamos Telefónica para 3 meses, pensamos en los próximos 10 años"

Día complicado para Telefónica. A primera hora de la mañana, presentaba resultados anuales con una caída en el beneficio por encima del 65% debido, decían en su presentación, fundamentalmente al plan de bajas que han llevado a cabo este año. Estos resultados provocaban una inmediata caída en bolsa, siendo Telefónica el valor del Ibex que con más fuerza ha caído, registrando pérdidas cercanas al 4% intradía.

Pero la convicción de Payete en el proyecto es inquebrantable. Convencido de que Telefónica tiene que convertirse en el principal líder de la revolución tecnológica "que estamos atravesando", según su propio discurso, ha insistido en varias ocasiones en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la presentación de los resultados, en que "nosotros no gestionamos para los próximos tres meses sino para los próximos 5 o 10 años". Y este ha sido el punto clave de todo su discurso.

Plan de bajas

Y así ha explicado el plan de bajas. "¿No creen que quizá deberían haber puesto en marcha un plan de bajas menos ambicioso para evitar esta caída tan fuerte de la acción?" Preguntaba un periodista. Payete no duda: "Adaptar la plantilla a la realidad de mercado era algo que había que hacer, y hacerlo de una manera tranquila y consensuada con los sindicatos, de forma voluntaria y estable", afirmaba Payete. Según ha destacado, esto es algo que va a tener que hacer cualquier operador telefónico en Europa, y "nosotros no nos planteamos el impacto que vayamos a tener en este trimestre, sabemos que somos mucho más fuertes por haberlo hecho".

En respuesta a los periodistas ha añadido que "la red de fibra es mucho más eficiente que las tecnologías antiguas como el cobre y es mucho menos intensiva en capital humano. Nuestra responsabilidad es gestionar ese proceso de adaptación de forma responsable y es lo que hemos hecho".

La red de fibra

El 'santo grial' de Telefónica es su red de fibra. Al menos así se ha desprendido del discurso de Payete, quien ha destacado que el hecho de que en España la fibra llegue al 80% del territorio nacional es una anomalía: "En España hay más fibra desplegada que en Reino Unido, Alemania y Portugal juntas", señalaba y esto es lo que confiere a Telefónica el potencial para desplegar mayor tecnología, implementar su producción de datos y poner en marcha la inteligencia artificial y, en definitiva, seguir creciendo en el largo plazo.

Payete insistía "éramos y somos conscientes que el mercado no lo comprende en el corto plazo. No podemos mirar la cotización a corto plazo, tenemos que ver una compañía que sea sostenible en el largo plazo". En este sentido, ha insistido en que no van a tomar medidas para tratar de que la acción suba en el corto plazo.

Principales objetivos

En su estrategia para lograr poner en marcha su plan, Telefónica se centrará en sus cuatro mercados clave, España, Brasil, Reino Unido y Alemania. En España, añaden, "llevamos 10 trimestres consecutivos de crecimiento" mientras que en Brasil "seguimos reforzando nuestro liderazgo". Su objetivo es tener cuatro grandes operadores de vanguardia en cuatro grandes mercados.

Otro motivo de optimismo para Payete es la evolución de la deuda, la responsable de finanzas, Laura Abasolo, ha comentado a los periodistas que la deuda neta de la compañía se sitúa a cierre de 2019 en 37.000 millones de euros, cuando no hace mucho tiempo superaba los 50.000 millones. Además, ha añadido que la vida media de los créditos es de 10,5 años y el coste del pago de intereses es del 3,49%. A la tranquilidad por la deuda, se suma la evolución del flujo de caja libre con 5.912 millones de euros. "Desde 2013 no veíamos una magnitud semejante, producida al mismo tiempo que repartíamos dividendo, invertíamos el 15% de nuestros ingresos y reducíamos la deuda hasta los 37.744 millones", advertían.

Por todo ello, Payete está convencido de que "la dirección de Telefónica es la correcta y esta aceleración está dando sus frutos" y ha valorado el crecimiento orgánico registrado durante los últimos siete años, tanto en los ingresos y como en el oibda.

Cancelación del MWC

Preguntado por su postura ate la cancelación del MWC, Payete ha mostrado su solidaridad con la Feria y ha dicho que trabajarán desde Telefónica para que la de 2021 sí pueda ponerse ne marcha. No va a poner en marcha ninguan acción contra GSMA y ha repetido en varias ocasiones porque cree que es la manera de asegurar que pueda llevarse a cabo el próixmo año. También ha dicho que no existe "ningún lugar en el mundo mejor que Barcelona ni ningún país en el mundo mejor que España para celebrar este evento".

Tasa Google

Sobre el impuesto a las actividades digitales que ha aprobado el Ejecutivo Payete ha dicho que "para mi se trata de subsanar una anomalía tributaria. El mundo está cambiando y las reglas fiscales que había para un mundo más físico son distintas en un mundo más digital. Lo que hace es subsanar una asimetría", decía.