¿Quieres entender los mercados y el Value Investing? Con OMMA serás un experto

Para todos los interesados, este martes 25 de febrero tendrá lugar la primera sesión informativa del Máster en Economía, donde Juan Ramón Rallo y Sebastián Landoni, codirectores del máster, Gonzalo Melián, director de OMMA, y Arturo Fabra, director de UFM Madrid, explicarán en detalle el contenido del programa, el claustro que lo compone y la metodología seguida. Además, resolverán cualquier duda que los asistentes les presenten. En la misma línea, dos días después, el jueves 27 de febrero, OMMA ofrecerá su primera sesión informativa del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo, en la que intervendrán Gonzalo Melián, director de OMMA, y el profesor J. I. Castillo, entre otros invitados.

Para asistir a estas sesiones informativas solo tienes que registrarte de manera gratuita:

Estos programas presentan una innovadora metodología de estudio que le permite al alumno seguir las clases desde cualquier parte del mundo online y en directo, con la posibilidad de intervenir en cualquier momento y facilitando la interacción con el profesor y los compañeros en tiempo real.

Los másteres de OMMA ( Máster en Economía y Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo ) aúnan la excelencia académica con un conocimiento profundo de las dinámicas de los mercados libres y la inversión en valor.

En el Máster de Economía los postulados de grandes escuelas, como la Escuela Austriaca, la de la Elección Pública, la de Chicago, la de Bloomington o la neoinstitucionalista, muy poco presentes en la mayoría de los programas similares de la oferta educativa actual, suponen la base formativa a través de la cual el alumno recibirá una formación integral en la ciencia económica: historia de la economía, fiscalidad, innovación o políticas públicas son solo algunas de las asignaturas que construyen el entramado teórico y práctico de este completo programa que pone su broche de oro con un plantel de profesores de la talla de Juan Ramón Rallo, Sebastián Landoni, Miguel Anxo Bastos o Carlos Rodríguez Braun.

"Si estás interesado en la libertad y en el éxito financiero, así como en la economía real, no puedo imaginar mejores estudios que realizar que los que ofrece este Máster", en palabras de Lew Rockwell.

En el Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo nos encontramos con un programa único y diferencial por la calidad de sus conferenciantes y profesores en el área de las finanzas y la inversión: Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (azValor), Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Horos Asset Management), José Luis Benito (True Value), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (BBVA), Carlos J. Treviño (Grupo Santander), Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management), Luis Torras (Panda Agriculture & Water Fund), Francisco Parga (DBF Finance), Alfonso Guerra (Grupo Santander), Iván Martín (Magallanes Value Investors) y Juan Huerta de Soto (Cobas Asset Management), entre otros. Además, el programa cuenta con expertos en coyuntura económica y teoría del ciclo como los doctores en Economía Juan Ramón Rallo y David Sanz.

Según Álvaro Guzmán de Lázaro este es "un Máster que ambiciona dar una brújula para la economía y un mapa para la inversión, herramientas que bien combinadas permiten soñar con tesoros muy diversos a los alumnos que lo emprendan".

En la actualidad OMMA ofrece las más innovadoras técnicas en educación, con programas integrales que forman al estudiante como un verdadero especialista en su campo de interés, preparándolo para el mundo laboral y convirtiéndolo en un auténtico profesional.

