Llega a España la aplicación de Ikea que pone fin al montaje de muebles

En el año 2017, Ikea compró la plataforma TaskRabbit, que actualmente opera en más de 70 ciudades de seis países diferentes. Dos años después de la adquisición, la multinacional sueca trae a España esta curiosa aplicación para que aquellos a los que no les gusta montar muebles y odian el bricolaje puedan comprar los productos de la compañía sin tener que montarlos.

El funcionamiento de la plataforma es bastante sencillo, ya que lo que hace es conectar a los usuarios que no quieren montar muebles ni realizar labores de bricolaje con taskers, que son los que se encargan de hacerlo. Pero estos taskers no solo son capaces de montar los muebles que se venden en Ikea, también están disponibles para reparaciones en el hogar e incluso para limpiar el mismo. Es decir, que es una aplicación móvil de Ikea que va mucho más allá de su actual negocio.

Por el momento, el novedoso servicio solo estará disponible en tres tiendas de Barcelona, pero también lo estará en la web y en la aplicación móvil tradicional. Solo es necesario solicitar el servicio de un tasker 24 horas después de la compra de un producto para que pueda desplazarse al domicilio y montar el mueble.

"Durante más de una década, TaskRabbit ha conectado a cientos de miles de personas con taskers de confianza para ayudarles en sus tareas diarias, haciendo su vida más fácil. Estamos encantados de lanzar el servicio en una ciudad tan dinámica como Barcelona, ayudando a los residentes con su lista interminable de tareas en casa, a la vez que generamos nuevas oportunidades laborales para la economía local", afirma Sarah Rose, presidenta de TaskRabbit.

A priori, el uso de la aplicación es bastante sencillo. Con solo registrarse en ella se puede acceder a una larga lista de profesionales con los que interactuar para que se encarguen de esa labor doméstica que el usuario no sabe o no quiere hacer. Además, la parte positiva de TaskRabbit es que cuenta con un seguro para que, en caso de que el cliente no quede satisfecho, se encargue de compensar los desperfectos.

Lo cierto es que se trata de un servicio que está teniendo buena acogida en el resto del mundo, con más de un millón de usuarios en cinco países. España se convertirá, desde ahora, en el sexto país con acceso a esta app. Además, el precio es negociable partiendo de una base mínima de 18 euros.