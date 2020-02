Meinard Spenger: "Tengo todo mi patrimonio invertido en MásMóvil"

Meinrad Spenger, cofundador y CEO de MasMóvil, presentó los resultados de la compañía este viernes en un céntrico espacio de eventos en Madrid, y los resultados no pueden ser más espectaculares. MasMóvil ha doblado el Ebitda en dos años al pasar de 238 millones en 2017 a 468 millones en 2019.

Valor en Bolsa

Tal y como decía Spenger al comienzo de su intervención MasMóvil cierra en 2019 un año récord con un beneficio neto de 93 millones de euros, lo que supone un incremento del 32%, unos ingresos por servicios de 1.462 millones y unos ingresos totales que rozan los 1.700 millones (un 16% más hasta los 1.681 millones). El beneficio por acción mejoró un 60% y, según destacó Meinrad Spenger, actualmente el valor de la compañía en Bolsa sólo refleja el valor de lo que tenemos en términos de fibra propia. En este sentido, dijo que el valor de la acción todavía no refleja "todo el servicio, los clientes, ingresos, etc." por lo que "el cuerpo directivo creemos tanto en la compañía y tenemos todo nuestro patrimonio invertido en MásMóvil con mucha convicción". Según ha dicho, "creemos que en poco tiempo el valor de la acción va a reflejar el verdadero valor de la compañía". Tanta es la confianza de Spenger que ha destacado que "en 2020 no tienen previsto repartir dividendos, pero sí lo harán en 2021".

Pero las cifras no terminan ahí. MásMóvil ha sumado cerca de 1,4 millones de nuevos clientes entre postpago móvil y banda ancha hasta alcanzar los 8,9 millones de clientes, siendo líderes todavía en la medición de la satisfacción del cliente.

El cuarto operador móvil ha demostrado su fortaleza y capacidad de crecimiento en España con excelentes resultados en prácticamente todos los parámetros, incluído el de la deuda, que han conseguido mejorar los objetivos de reducción marcados para este 2019.

Respecto a la cobertura de fibra, MasMóvil ya llega a 23,4 millones de hogares con la fibra óptica y ha logrado, según un estudio de la empresa nPerf, ser el operador con la red de fibra más rápida de España durante el año pasado.

Además, ha recibido los premios de Empersa Revelación (por el gurpo Vocento) y "el premio ADSLZONE 2019 al mejor operador de banda ancha" y "mejor operador de fibra".

Nueva oficina

En cuanto a las novedades para 2020, destaca que la compañía se muda de oficinas en Marzo, "a unas oficinas más grandes, más transparentes… vamos a estar toda la compañía en sólo tres plantas" y con un sistema de trabajo integrado, "en el que se perseguirán objetivos por equipos, que contemplen todo el proceso", de modo que se "evita burocracia". Además, permite, decía Meinard, "integrar a los de IT, los frikis, al mundo del negocio y esto es muy sano para nuestra cultura y nuestro negocio, que también se integren los de IT en labores comerciales, de marketing y de desarrollo de negocio", explicaba el CEO de MasMóvil.

5G y el Coronavirus

De momento, y ante la insistencia de las preguntas de los periodistas, Spenger no ha querido mostrar el interés de la compañía en pelear por el 5G, ya que el procedimiento 700 (como se conoce la puesta en marcha del 5G para las operadoras españolas), todavía es "muy caro", para MasMóvil, según dijo su CEO.

No podía faltar la pregunta por el Coronavirus, y su posible incidencia en los proveedores asiáticos para MasMóvil, quien ha descartado que el impacto que pueda tener sea significativo. "Igual afecta un poco, pero será muy poco en cualquier caso", dijo Spenger.