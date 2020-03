Madrid, capital europea de la mujer

Marzo es el mes de la mujer y de la igualdad: el día 8 se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer Trabajadora, una fecha cada vez cargada de más significado y que viene acompañada cada año por manifestaciones, eventos e iniciativas para luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Escuchar a mujeres inspiradoras y luchadoras, que han logrado abrirse camino en mundos hasta ahora predominantemente masculinos es especialmente importante para las más jóvenes y en estos días de reivindicación es imprescindible que su voz se escuche. Con esta vocación, nació el Santander WomenNOW Summit , que este año celebra su segunda edición en Madrid los próximos 26 y 27 de marzo.

De la mano del patrocinio de Banco Santander y organizado por Taller de Editores-Vocento, el WomenNOW Summit convertirá a Madrid en la Capital Europea de las Mujeres con la participación, durante tres días, de mujeres relevantes de todas las edades con mucho que decir en todo tipo de ámbitos. Todas ellas, por distintos motivos, se han convertido en un ejemplo y una inspiración para el resto. El encuentro, que tendrá como escenario el Museo Reina Sofía, permitirá intercambiar experiencias, debatir sobre la igualdad y, sobre todo, mostrar que no hay límites para abrirse nuevos caminos.

La inauguración, el día 25, contará con la presencia de la ex primera dama y ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Con una carrera política marcada también por su elección como senadora y su cargo como Secretaria de Estado, Clinton fue pionera en su país eliminando barreras al convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia y primera mujer en ganar unas primarias presidenciales. Su testimonio servirá en Madrid para dar el pistoletazo de salida a dos días de charlas y debates con mujeres protagonistas de historias extraordinarias. En esos días, se celebrarán encuentros en tres escenarios paralelos, Won Inspiring, Won Talks y Won Innospace, en los que ponentes y público participarán en una experiencia que pretende contagiar de energía y talento femenino a la sociedad en el reto de conseguir una igualdad real.

El primero de los escenarios, Won Inspiring, estará dedicado a mujeres y hombres que están marcando tendencia en distintos campos. Bajo el lema "Let’s change the world", el escenario acogerá los testimonios de referentes como Kathleen Kennedy, directora de Seguridad de la Jubilación en el Instituto de Política Económica; Maitane Alonso, una inventora de Bilbao que ha resultado premiada por el MIT; la comandante e inspectora de Airbus A320 Beatriz Guasch o la luchadora y actriz Silvia Abascal. Uno de los foros tendrá como objetivo llegar a millenials y postmillenials, con debates entre referentes para una audiencia más joven como la cantante Soleá Morente, la adolescente Alai Miranda, Premio Europeo Digital Girl of the Year o Nerea Luis, premio Women Techmaker de Google.

El segundo escenario, Won Talks, estará enfocado en el nuevo feminismo, con testimonios de mujeres a la vanguardia de la empresa o de la ciencia, como la neurobióloga Mara Diesserns o la presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, Amparo Alonso.

El tercero, Won Innospace, se centrará en el emprendimiento femenino y las nuevas tecnologías, con encuentros con mentores y emprendedoras. El IESE, en el marco de su iniciativa Women Angels para crear una red de mujeres inversoras, celebrará una masterclass sobre habilidades negociadoras, seguida por otras ponencias, el Won Connection by Explorer con más de una veintena de jóvenes emprendedoras, mesas redondas y una sesión única y especial bajo el título Niñas sin límites. En esta actividad, enfocada al futuro desarrollo profesional de la mujer se informará sobre las posibilidades profesionales actuales y futuras en ámbitos como la robótica, blockchain, Inteligencia Artificial o realidad aumentada. El mensaje: ser mujer, ni en estos ámbitos ni en otros, supone obstáculo alguno.

El prometedor futuro de las que ahora son niñas o adolescentes será uno de los ejes centrales de este evento, muy centrado en mostrar cómo es posible abrirse camino en mundos tradicionalmente considerados como masculinos e inspirar a las más jóvenes a luchar por sus carreras profesionales, sin prejuicios ni barreras. Ese objetivo tiene también Banco Santander en sus iniciativas enfocadas a la mujer y la educación, uno de los pilares de su política de Banca Responsable.

En este ámbito, destacan iniciativas como Girls4Tech, un programa que pretende incentivar a las niñas para que miren hacia los sectores más innovadores y técnicos y que sean ellas también las protagonistas de la revolución tecnológica del futuro. Realizado en colaboración con Mastercard, Girls4Tech busca promover las habilidades STEM (las vinculadas con la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería) con la vida diaria a través de talleres de tipo práctico que quieren llegar a miles de niñas en decenas de países. Las pequeñas participantes aprenden cómo estas habilidades se relacionan con otras disciplinas y con retos de la vida diaria.

Para las que ya se encuentran en la universidad o están a punto de iniciar su carrera, programas de becas específicos como las Becas Santander TECH para universitarias de primer curso de áreas TECH en España o las Santander STEM Scholarship en la Aston University son otros ejemplos de iniciativas inspiradoras promovidas por la entidad para impulsar la presencia femenina en estas disciplinas y áreas.

Banco Santander, , está comprometido con la igualdad de género, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030. Un compromiso que se materializa en más proyectos - tanto en España como en otros países - que quieren contribuir al empoderamiento de la mujer. Generación 81 o Mujeres con S, y el desarrollo económico de pequeñas comunidades con la mujer como protagonista, como Prospera en Brasil y Tuiio en México, centrados en la inclusión financiera y la concesión de microcréditos son algunos de ellos.

