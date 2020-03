¿Y si tengo que teletrabajar por el coronavirus? Qué hacer para no perder el tiempo

España ya tiene más de 200 casos confirmados de coronavirus y parece que no se va a detener aquí el número, ni mucho menos. Por eso, tanto desde Sanidad como desde el Ministerio de Trabajo comienzan a contemplar un escenario para contener la epidemia: el teletrabajo.

Estas dos medidas no serían algo novedoso, ya que en China muchas compañías pidieron a sus trabajadores que no acudieran a las oficinas y teletrabajaran desde casa. Por ejemplo, Twitter ha cerrado sus sedes en Hong Kong, Japón y Corea del Sur y ha recomendado a sus empleados trabajar desde su domicilio. Pero no es la única empresa, en España Iberdrola ha sido la primera en elaborar un plan en caso de que la epidemia vaya a más y tengan que cerrar parcial o totalmente sus oficinas. A ellas se han unido otras empresas del Ibex como Naturgy, Mediaset, Endesa o Abertis, que también han preparado planes en este sentido. Vodafone hará un simulacro para trabajar desde casa mañana viernes con sus 2.000 trabajadores de Madrid.

Aunque en España no se ha llegado a esa fase de alerta todavía, los planes de las grandes corporaciones para hacer frente a un cierre de oficinas temporal ya están en marcha para que, en caso de que llegue el momento, no sufran un fuerte descontrol y las compañías atraviesen problemas de desorganización interna.

¿Qué hacer?

Trabajar desde casa es para muchos un sueño y, para otros, una realidad. En España, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo elaborado en 2018, sólo 1,43 millones, el equivalente al 7,4% del total de ocupados en España, realiza su labor desde su domicilio, una cifra muy baja si se compara con más del 20% de Suecia o el Reino Unido. El problema que se pueden encontrar muchos trabajadores que les toque teletrabajar es la organización. La falta de un horario fijo puede ser un hándicap para administrar bien el tiempo.

Según recoge Business Insider, los consejos más útiles para realizar la labor desde el domicilio y seguir siendo productivo se pueden resumir en dos: organización y gestión del tiempo. Seguir un horario fijo, aunque se esté solo en casa, es fundamental para no perder tiempo y no bajar la productividad que se mantiene en una oficina. Además, recomiendan establecer una lista con las cosas que se deben hacer en el día en orden de prioridad para ser más efectivo.

Más allá de ello, algunos consejos para evitar perder el tiempo y no terminar las tareas pendientes son: vestirse como si se estuviera en la oficina, preparar un espacio de la casa únicamente para teletrabajar y así no perder el tiempo en otras cosas, evitar tener el móvil cerca si no es imprescindible, mantener una comunicación clara a través de los mensajes y correos electrónicos con el resto de los compañeros que están en esa misma situación y, sobre todo, evitar las distracciones.