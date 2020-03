Vox torpedea a Ayuso: impide que la Comunidad de Madrid apruebe su primera rebaja de impuestos

Vox tumba el primer proyecto de ley de Isabel Díaz Ayuso para bajar impuestos. Los representantes del partido de Abascal en la Comunidad de Madrid han rechazado las rebajas de IRPF que pretendía llevar a cabo el Gobierno autonómico porque "no iban acompañadas de recortes de gasto", señalan a Libre Mercado fuentes cercanas a la negociación.

El plan de Ayuso era aplicar tres deducciones del Impuesto sobre la Renta que entrarían en vigor en 2020. La primera, permitiría deducirse hasta 500 euros en la renta a aquellos contribuyentes que tengan ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad a su cuidado. La otra sería una deducción para menores de 30 años en la compra de su vivienda habitual, que alcanzaría el 25% de los intereses de la hipoteca contraída, con un máximo de 1.000 euros anuales. Y por último, estaría la deducción del 100% de los intereses para los préstamos concedidos para cursar grados universitarios, masters y doctorados, tanto en universidades, como escuelas de negocios.

El motivo de la negativa de Vox

Estas tres deducciones supondrían un ahorro fiscal de 16 millones de euros para 30.000 madrileños al año, por lo que Vox habría exigido que su puesta en marcha fuera acompañada de una reducción del gasto público en la misma cuantía. Las mismas fuentes revelan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid llegó a un "principio de acuerdo" con Vox "hace unos días" para llevar a cabo su exigencia a través de "una retención del crédito en 16 millones sin especificar ninguna partida concreta", pero que "no afectaría a ningún servicio básico, en ningún caso".

Ciudadanos se ha negado en redondo a reducir un euro del presupuesto madrileño "porque supondría un recorte de derechos" y Vox ha lanzado el órdago definitivo: no aprueba la bajada de impuestos.

Para ello, los de Abascal han presentado una enmienda a la totalidad que, sorprendentemente, ha buscando -y encontrado- el apoyo de la izquierda madrileña. PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid se han aliado con Vox para impedir a Ayuso bajar impuestos.

Los de Rocío Monasterio justifican su decisión en que, de aprobar la rebaja fiscal, estarían incurriendo en un "gasto político ineficaz", mientras que Ayuso lo ha calificado de "una disputa política". Por otro lado, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado que no cabe "la terquedad y la obcecación" cuando se está negociando en una región.

Los madrileños pagarán más

El consejero regional ha recordado que la bajada de impuestos no solo ha sido "una de las grandes señas de identidad del PP". "Estamos convencidos de que la mejor política económica y presupuestaria reside en la combinación de libertad económica y bajos impuestos como evidencia del éxito que ha cosechado Madrid", ha defendido.

Así, ha alertado de que "es necesario impulsar estas políticas, en un momento en el que la autonomía se enfrenta a una de "las mayores amenazas que tienen delante los madrileños, la llamada armonización tributaria del Gobierno de Sánchez e Iglesias". María Jesús Montero quiere subir los impuestos en las regiones que menos gravan a sus ciudadanos y Madrid está en su radar principal. Sucesiones, Patrimonio y la parte autonómica en el IRPF están entre los tributos que planea incrementar.

Tras esta enmienda a la totalidad, las acusaciones entre Vox y Ciudadanos no han cesado. "Nosotros no somos los que hemos entorpecido esta negociación. Aguado se retrata, porque no es la primera vez que no se presenta a una negociación y lo que hacen es hacer perder a todos los madrileños", ha dicho la diputada de Vox, Ana Cuartero.

Desde Ciudadanos, lamentan que no se pueda aprobar esta rebaja fiscal "destinada al ámbito de la educación y la dependencia, la vivienda, bonificaciones fiscales al IRPF". Sorprende que su máximo líder, Ignacio Aguado, haya negado que este preacuerdo entre PP y Vox se hubiera producido previamente. De momento, el único perjudicado es el bolsillo de los madrileños.