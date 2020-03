Lorenzo Amor: "El Gobierno tiene que suspender cualquier subida de impuestos y costes laborales"

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha atendido este martes la llamada de Es la Mañana de Federico para dar cuenta de la situación que está atravesando este nutrido colectivo en España, el de los trabajadores autónomos, ante la crisis provocada por el Coronavirus.

"El sector de los autónomos, cuando viene una crisis de este tipo, somos los primeros que lo notamos", decía, y recordaba que en sectores como el del turismo, los eventos o el transporte, funcionan gracias a muchos profesionales autónomos.

Por este motivo, Amor pedía al gobierno "que pase a la acción", dentro de la prudencia, añadía, pero que "hay que empezar a tomar medidas y hacerlo con coordinación". Según Amor, "si no actuamos pronto, nos vamos a arrepentir".

Ante los planes del Ejecutivo de elevación de los costes laborales y subidas de impuestos, Lorenzo Amor ha sido tajante: "El Gobierno tiene que suspender cualquier subida de impuestos y cualquier subida de costes laborales pero también tendría que paralizar cualquier medida que vaya a eliminar la flexibilidad interna que necesita la empresa".

Según Lorenzo Amor, ha dicho que hay que evitar que "nos veamos como en 2008 y 2009" cuando hubo una sangría de trabajadores en el paro. "¡Que no se hable de derogaciones de reformas laborales!", suplicaba. Y añadía que "eso no lo podría soportar este país".

En cuanto a las medidas necesarias para paliar los problemas que ya atraviesan los autónomos, Lorenzo Amor añadía que "hay que buscar mecanismos para que las empresas y los sectores más afectados puedan reducir costes ante las caídas que han tenido".

Por último, ha pedido que "comience a actuar el consorcio de seguros", ya que los seguros no suelen actuar en casos de pandemias y catástrofes nacionales hasta que el Gobierno no hace la declaración de zona catastrófica. Aclaraba Lorenzo Amor que no están pidiendo esa declaración, pero sí algún tipo de medida para que actúe el consorcio.