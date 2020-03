El millonario negocio de las apps del horóscopo y lectura de manos

Los signos del horóscopo preocupan más a la población de lo que puede parecer a simple vista, o eso se desprende del último estudio de Sensor Tower. Esta web, que se dedica a rastrear el mercado de las aplicaciones móviles, señala que las más populares en 2019, con un crecimiento del 64,7%, fueron las relacionadas con la astrología y la quiromancia (lectura de manos). Pero si el crecimiento es sorprendente, lo es más saber que generaron más de 40 millones de dólares (36 millones de euros) durante el año pasado. En este análisis señalan que la aplicación Astrology & Palmistry Coach fue la que más ingresos obtuvo en 2019 al superar los 12,6 millones de euros, un 35,3% del total entre lo recaudado por las 10 principales apps de este campo.

El inversor David Birnbaum explicó en un artículo de The New York Times que los "servicios místicos" tienen un potencial de 2.100 millones de dólares (1.837 millones de euros). De hecho, a través de su compañía Five Four Ventures ha decidido invertir en Sanctuary, una app dedicada al horóscopo. La aplicación Co-Star, creada en Estados Unidos y dedicada a las cartas astrales, cuenta con más de tres millones de descargas y ha recibido una inversión de más de 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) por parte de varias firmas de capital riesgo.

"Estamos trayendo la astrología a la era digital", cuenta la CEO y cofundadora de Co-Star, Banu Guler a Vogue. El éxito de esta aplicación es que personaliza hasta el extremo la experiencia del usuario, ya que elabora las cartas astrales teniendo en cuenta el día, el año, la hora y el lugar en el que nació cada uno. "Intentamos que la voz de la marca refleje la manera en la que nos hablamos unos a otros en la vida real", señalaba Guler.

El gusto por lo místico llega hasta tal punto de que la app de citas llamada Bumble lanzó un filtro de búsqueda por horóscopo y se convirtió en el más usado de la aplicación. "Es el filtro más utilizado en cada mercado. Creo que es porque la gente está en busca de conexiones más profundas y la astrología se presta para eso", explicaba su fundadora Louise Troen a Vogue.

Volviendo al estudio de Sensor Tower, la quiromancia también parece repuntar como tendencia si se presta atención a los datos del informe. Las aplicaciones FortuneScope, Horoscope & Palm Master y Astroline, que son nuevas en el ranking, ofrecen la lectura de manos entre los servicios de la aplicación. Ninguna de las 10 principales aplicaciones de 2016 tenía esta característica, lo que pone de relieve una expansión más allá del zodíaco dentro de las aplicaciones relacionadas con el misticismo.