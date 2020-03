Caos en las farmacias: "No hay termómetros, alcohol, ni geles. Han arrasado"

Las farmacias están viviendo una jornada como pre-apocalíptica. Nunca se habían visto tan desbordados como ahora. Si ya se habían quedado sin mascarillas desde que se diera a conocer el pasado mes de enero la epidemia del coronavirus en Wuhan, ahora, el pavor al contagio en España ha provocado que se agoten la mayoría de productos higiénico sanitarios.

Felipe Martín, farmacéutico y propietario de la farmacia Galileo 61 en Madrid, lleva esperando a que proveedores y almacenes le suministren geles desinfectantes desde hace diez días. "Estamos viviendo en la farmacia días de auténtica locura. Está siendo un caos desde que el Gobierno decretara las medidas restrictivas para la población. Nos hemos quedado sin productos higiénico sanitarios. No hay suministro de alcohol, se ha acabado y lo peor es que hay numerosos vídeos que están pululando por Internet donde enseñan cómo hacer alcohol en casa, y esto no es para nada recomendable, no es lo correcto".

Las diferentes recomendaciones de médicos y autoridades sanitarias sobre las medidas de prevención para evitar el contagio, una de ellas tomarse la temperatura, ha propiciado que se haya acudido en masa en busca de termómetros. Martín asegura que nunca han llegado a vender tantos de golpe. "Tampoco tenemos termómetros, los pedidos no llegan. Afortunadamente, acabamos de recibir veinte termómetros milagrosamente que les quedaba a un distribuidor. Pero no son suficientes. Ya me han confirmado tres almacenes que están en rotura de stock. No tienen termómetros digitales pero tampoco les queda los que son de galio", confirma el farmacéutico.

Felipe Martín añade que el pánico con el que llegan los clientes a la farmacia está provocando un verdadero de caos ante el mostrador. "Es que no solo vienen a por geles desinfectantes, llegan preguntando por Vitamina C, se llevan los paquetes de pañales y toallitas para bebés de cuatro en cuatro. El mismo desabastecimiento en este tipo de artículos que se supone está pasando en los supermercados, está ocurriendo en las farmacias".

Aumento de la telefarmacia

Pablo Pérez, director de la empresa de TeleFarmaciaApp, cuenta a Libertad Digital que están trabajando sin parar, a destajo. Su compañía se dedica a llevar pedidos de medicamentos a los domicilios. Su red de farmacias adscritas en Madrid le están comunicando que hay carencia de productos como los geles desinfectantes, alcohol y termómetros, no quedan y no encuentran distribuidores con stock disponibles.

"Esta semana está siendo una locura. Hemos duplicado los servicios de telefarmacia y no damos abasto. La gente está decidiendo quedarse en casa. Mascarillas y geles desinfectantes no había ya desde hacía una semana, y ahora no hay manera de encontrarlas. Las farmacias adscritas al servicio de telefarmacias, no tienen stock, y estos días se han agotado los termómetros y tenemos que estar siempre avisando a los clientes que no quedan ni de galio ni digitales", comenta.

Pablo Pérez no sabe si han dispensado medicamentos a hogares con clientes que estaban contagiados. Lo que sí han hecho es extremar la higiene con los empleados y, sobre todo, repartidores que no dejan de realizar los protocolos preventivos. "Desde el domingo estamos trabajando sin parar porque ahora la gente mayor que es población de alto riesgo con el coronavirus, no quiere salir de casa. Antes de la noticia de la epidemia en Madrid llevábamos pedidos que venían en las tarjetas sanitarias de los pacientes como Frenadol o Paracetamol. Ahora con el miedo y el pánico que hay la gente de más de 60 años se ha encerrado para evitar ser contagiados. Algunos están haciendo cuarentena voluntaria. Nuestros repartidores no paran y prevemos que las solicitudes van a seguir aumentando", concluye el empresario.