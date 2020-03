El fabricante del gel de Mercadona que arrasa por el coronavirus: "No queremos aprovecharnos"

"Entre los días 23 y 24 de febrero hubo un clic en SPB", el fabricante de geles desinfectantes de Mercadona que está arrasando en ventas con la crisis del coronavirus. "Sólo habíamos vivido una situación similar, de que se agotaran los productos, con la gripe A en 2009, pero no fue ni parecido", aseguran fuentes de la firma a Libre Mercado. Con sede en Valencia, SPB lleva 20 años fabricando las marcas blancas de El Bosque Verde o Deliplus (y haciendo las delicias de los fieles clientes de Mercadona). Pero en los últimos días, uno de sus productos ha sufrido un boom de demanda sin precedentes: el bote de 75 mililitros de gel desinfectante.

El producto estrella

La fiebre por hacer acopio de todo tipo de productos del supermercado se ha cebado con las categorías de alimentación y limpieza. A lo largo de toda esta semana hemos podido presenciar imágenes dantescas de estantes arrasados en numerosos establecimientos de todo el país, mientras las cadenas llamaban a la calma. En Mercadona, lo primero que se acababan eran los desinfectante para las manos.

Los responsables del codiciado producto no daban crédito ante tanto éxito. Tampoco han querido conformarse con la producción habitual. "Nos hemos empleado al 200%" para abastecer a sus clientes, aseguran. "Hemos reforzado plantilla, ampliado horas extra y doblado turnos, y aún así, se acaban", cuentan. Su producción estándar es de 3.000 botes diarios, pero en las últimas semanas están llegando a dar salida a la friolera de 70.000 unidades. Lo han multiplicado casi por 25.

Camiones cargados de geles todas las noches

Todas las noches salen camiones cargados de gel desinfectante hacia todos los establecimientos Mercadona de España. Por eso, a primera hora de la mañana, sus lineales están repletos. "Se llega a acabar en 15 minutos. No es normal que la gente se lleve 20 botes a su casa, pero nosotros eso no lo podemos evitar", explican. Desde SPB, claman por "un consumo responsable" y hacen "un llamamiento a la tranquilidad" dentro de este caos, porque "el abastecimiento está garantizado". Para dar respuesta al ansia de los consumidores, SPB ha lanzado una línea de geles desinfectantes de 250 mililitros a un precio de 2,20 euros. El pequeño cuesta 1,4 euros. Todos se acaban.

"Ya estamos a tope, no damos abasto", avisan en SPB. Desde la compañía, declaran que "no queremos aprovecharnos de la situación, ni especular. Por eso, no hemos subido el precio de los productos". Además, "estamos en contacto con las autoridades sanitarias para lo que necesiten", se ofrecen. Sobre su formula secreta, se trata de ·alcohol, principalmente, hidratante y perfume·, informan. "En Mercadona hay otros productos parecidos, pero sólo nosotros tenemos la categoría desinfectante por el Ministerio de Sanidad", presumen.

Fundada en 1963, SPB trabaja para la compañía de Juan Roig desde el año 1999 como interproveedor en exclusividad. Ahora, con el nuevo cambio de estrategia de Mercadona, tanto la empresa, como SPB pueden operar con otros clientes. Gracias al impulso que ha dado la cadena de supermercados a firmas como esta a través de su marca blanca, SPB ya es una gran empresa en sí misma. Tiene 550 empleados repartidos por sus cuatro plantas de Valencia y otra Sevilla. En 2019, facturó 134 millones.