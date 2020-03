Así actúan las empresas de desinfección ante el coronavirus

La desinfección de edificios, vehículos y lugares públicos, especialmente hospitales, se ha convertido en una labor imprescindible para frenar el coronavirus.

Compañías de limpieza como Janyflor ofrecen servicios exhaustivos para eliminar cualquier rastro del COVID-19. Esta empresa ofrece sus servicios a conocidas empresas como Adif, Panrico, Dunkin Donuts, Toyota o Lexus. Su directora general, Isabel Carrascal, ha explicado a Libre Mercado el proceso de desinfección que llevan a cabo.

La compañía trabaja fuera del horario laboral de su cliente: "Necesitamos que las instalaciones estén vacías". Después de la desinfección, se tienen que esperar unas horas antes de que se puedan volver a utilizar las instalaciones.

Los trabajadores de Janyflor van dotados de todas las medidas de seguridad pertinentes como trajes especiales, gafas, guantes y mascarillas.

"No estamos haciendo el agosto"

Janyflor no tiene un presupuesto cerrado, ya que depende del número de horas que dure la desinfección. Los productos que utilizan como bioalcoholes y lejía suelen estar incluidos en el precio excepto en casos particulares.

A pesar de que el coronavirus ha aumentado la demanda de estos servicios, asegura que no están "haciendo el agosto", ya que su volumen de negocio no aumentará al no estar cobrando a algunos de sus clientes.

"En estas circunstancias, no podemos exigir el pago de nuestros servicios", explica Carrascal. Además, señala que muchas de las empresas que tienen como clientes habituales están cerrando y, por tanto, están perdiendo contratos anuales.

Desinfección del hogar durante la cuarentena

Recomienda usar lejía diluida y poner mayor atención en la cocina y el baño, ya que son las zonas que más virus acumulan. Carrascal asegura que la lejía "es un gran desinfectante al alcance de cualquiera" aunque si se teme un daño de la piel, recomienda el uso de su variante jabonosa o perfumada.

Si en el hogar hay algún caso de coronavirus, es recomendable que el enfermo utilice de forma exclusiva un baño diferente al resto. Si la casa solo dispone de un baño, se debe desinfectar de forma exhaustiva después de cada uso.

Actuación de la UME

El Gobierno también está enfocando sus esfuerzos en la desinfección de infraestructuras y espacios públicos. Como ya les ha contado Libertad Digital, el Ministerio de Defensa ha desplegado a 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en varias ciudades españolas para descontaminar las zonas más expuestas. Estos militares están entrenados para actuar ante situaciones de riesgo biológico y en ambientes contaminados.